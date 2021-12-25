Завершена спасательная операция в Кобяйском улусе – МЧС

Спасательная операция в Кобяйском улусе благополучно завершена.

По данным на 18 часов, все водители застрявших грузовиков, вернулись домой живыми и здоровыми. Замороженные автомобили заберут, когда откроется автозимник, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Ранее сообщалось, что 24 декабря на пульт дежурного ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение от ЕДДС МР «Кобяйский улус (район)» РС(Я) по системе 112 поступила информация о том, что, из с. Себян-Кюеля в с. Сегян-Кюель выехала колонна из 12 грузовых автомашин. Застрявшие находятся 27-30 км от с. Сегян-Кюель, глубина снегового покрова 1,5 метра не могут проехать, горючее кончается и продукты тоже. Связи нет.

25 декабря проведена спасательная операция.