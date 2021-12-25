25.12.2021
23:01
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Происшествия
Завершена спасательная операция в Кобяйском улусе – МЧС
Спасательная операция в Кобяйском улусе благополучно завершена.
По данным на 18 часов, все водители застрявших грузовиков, вернулись домой живыми и здоровыми. Замороженные автомобили заберут, когда откроется автозимник, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.
Ранее сообщалось, что 24 декабря на пульт дежурного ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение от ЕДДС МР «Кобяйский улус (район)» РС(Я) по системе 112 поступила информация о том, что, из с. Себян-Кюеля в с. Сегян-Кюель выехала колонна из 12 грузовых автомашин. Застрявшие находятся 27-30 км от с. Сегян-Кюель, глубина снегового покрова 1,5 метра не могут проехать, горючее кончается и продукты тоже. Связи нет.
25 декабря проведена спасательная операция.
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС (Я).
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