Завершена ремонтно-восстановительная работа в бывшем здании колледжа

Подрядчик завершил ремонтно-восстановительные работы в бывшем здании Якутского торгово-экономического колледжа 18 февраля, контракт с ним был заключен 15 октября 2021 года. Об этом сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в ходе совместного осмотра здания с Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Тарасенко 3 марта. Здание бывшего колледжа после ремонта будет передано для временного размещения средней общеобразовательной школы №1.

«На текущий момент подрядная организация устраняет замечания. Также ведутся пуско-наладочные работы в системах приточной вентиляции и автоматической противодымной защиты. Параллельно завозятся и устанавливаются технологические оборудования для школы», — проинформировал глава города.

Оснащение временного здания школы производится в ускоренном темпе. По первому этапу оборудование для школы завезли 26 февраля, по второму этапу планируется завезти к концу марта. В весенне-летний период 2022 года будет благоустроена прилегающая к зданию территория.

В настоящее время специалисты Управления Роспотребнадзора произвели замеры на исследование состояния воздушной среды, качества воды в здании, выдали протоколы. После завершения наладочных работ в системе вентиляции специалисты Роспотребнадзора обследуют процесс распределения воздуха. Школа подпишет право собственности на здание после получения протоколов исследования и подписания акта завершения работ.

Напомним, старое здание МОБУ СОШ № 1 по проспекту Ленина, 32, построено в 1941 году. Согласно позиции прокуратуры и суда, в здании невозможно проведение укрепительно-восстановительных работ.

В 2022 году будет начат проект строительства нового здания школы № 1. По желанию администрации и родителей новая школа будет построена на прежнем месте. При этом площадь школы значительно увеличится, здание будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям.

Отметим, вопрос строительства нового здания находится на рассмотрении органа исполнительной власти республики, поскольку при строительстве на месте старого здания существуют определенные трудности – плотная застройка жилыми домами и стесненная градостроительная ситуация.