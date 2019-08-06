Завершена реконструкция федеральной автомобильной дороги «Вилюй» от Якутска до Бердигестяха

Знаменательное событие состоялось сегодня в районном центре Горного улуса – открылась полностью асфальтированная дорога от Якутска до Бердигестяха.

Глава Якутии Айсен Николаев назвал это событие очень важным и нужным для республики, так как обеспечены бесперебойный, комфортный и безопасный проезд для населения. Те, кто ранее ездил по этой дороге помнят, что до районного центра Горного улуса из столицы можно было доехать за 3,5-4 часа, теперь же дорога занимает всего 1,5 часа. «Это огромный прорыв», – подчеркнул Ил Дархан.

С 2011 года на этом участке автодороги «Вилюй» проделана большая работа. «Здесь на реконструированной автотрассе проложены десятки водопропускных сооружений, построено два моста. Общая сумма капительных вложений составила не менее 13 млрд рублей из федерального бюджета», – сказал Айсен Николаев и от имени жителей республики выразил благодарность Федеральному дорожному агентству, Министерству транспорта России, ФКУ Упрдор «Вилюй», всем дорожникам-строителям за оперативное и качественное выполнение работы.

Начальник ФКУ Упрдор «Вилюй» Николай Андреев рассказал, что до 73 км. трассы проведена реконструкция дороги, а далее проведена работа по капитальному ремонту. На этом участке работало пять коллективов дорожников и МПО «Мостовик» из города Томск, Пермьдорстрой. В этом году планируется начать строительство дороги до села Асыма. «Также продолжим работу по строительству дороги в сторону Вилюйска, в этом году тоже будем открывать несколько участков в асфальтобетонном исполнении. Сегодня мы строим мост через реку Марха, который станет одним из уникальных объектов в мостостроении на северо-востоке страны», – добавил он.

Айсен Николаев подтвердил, что федеральная дорога «Вилюй» будет строиться дальше. В ближайшие три года по плану дорожных работ на участке от города Якутска до села Таас-Юрях Мирнинского района дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 400 км автодороги и 1500 пог. м. искусственных сооружений. Кроме того, планируется обеспечить все населённые пункты в границах федеральной трассы «Вилюй» электроосвещением.

Глава Якутии продолжает рабочие командировки по районам. Сегодня, 6 августа, Айсен Николаев работает в Горном улусе.