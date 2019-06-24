Завершен завоз котельного топлива в вилюйские районы Якутии

В минувшие выходные завершена доставка запланированных объемов топливно-энергетических ресурсов по реке Вилюй для нужд Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Так, водным транспортом до мест назначения доставлено 39 тыс. тонн каменного угля с разреза «Джебарики-Хая».

Наибольший объем угля в 31 тыс. тонн завезли в Нюрбинский филиал предприятия для нужд Нюрбинского, Малыкайского и Кировского наслегов. В Сунтарский район поставили одну тысячу тонн угля для обеспечения котельной с. Сунтар. Села Верхневилюйск и Хоро Верхневилюйского района Якутии обеспечены твердым топливом в объеме 5 400 и 1 600 тонн, соответственно. Далее собственным автотранспортом производственных филиалов реализуется перевозка котельного топлива до складов хранения.

На сегодня весь запланированный объем газоконденсатного топлива в первый тур навигации из п. Кысыл-Сыр в количестве 12,7 тыс. тонн завезен в промежуточные пункты — Сангар и Жиганск для последующей доставки в арктические районы республики.

По сообщению специалистов топливного управления предприятия, завоз топливно-энергетических ресурсов осуществляется в плановом режиме согласно утвержденным графикам.

Всего в навигационный период ГУП «ЖКХ РС (Я)» планирует поставить до мест назначения 287,5 тыс. тонн угля, 67 тыс. тонн нефтяного и 13,7 тыс. тонн газоконденсатного топлива.