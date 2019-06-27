Завершен завоз ГСМ по реке Вилюй

АО «Саханефтегазсбыт» завершило летнюю навигацию в Вилюйской группе районов. По реке Вилюй для нужд населения и ресурсоснабжающих компаний всего завезено более 6,7 тысяч тонн нефтепродуктов.

Из них наибольший объем ГСМ, более 3,8 тысяч тонн, завезено на Нюрбинскую нефтебазу. В Сунтарский район поставлено более 2,9 тысяч тонн топлива.

Кроме этого филиал «Саханефтегазсбыта» приняла на ответхранение порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов для собственного потребления ПАО АК «АЛРОСА» и около 3,6 тысяч тонн нефтепродуктов для АО НК «Туймаада-нефть».

Коллектив Нюрбинской нефтебазы в кратчайшие сроки обеспечил бесперебойную и своевременную выгрузку судов с топливом.