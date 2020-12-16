Завершен VIII Всероссийский фестиваль «Nauka 0+»

Ректор СВФУ Анатолий Николаев и Председатель ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев

В ходе регионального этапа Всероссийского фестиваля «Nauka 0+» с 11 по 13 декабря мероприятия фестиваля посетили более 15 тысяч человек. Торжественная церемония закрытия состоялась в пространстве коллективной работы «Точка кипения» Северо-Восточного федерального университета.

В заключительный день работы фестиваля подписаны соглашения о сотрудничестве между СВФУ и Федеральным исследовательским центром «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», Институтом мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН и Институтом геологии алмаза и благородных металлов СО РАН. Это позволит укрепить существующие связи между университетом и научными организациями.

Как сообщил ректор СВФУ Анатолий НИКОЛАЕВ, в следующем году фестиваль планируется провести в гибридном формате, с онлайн и оффлайн мероприятиями. В этом году в рамках фестиваля было проведено 325 различных мероприятий — лекций, мастер-классов, экскурсий и других, в том числе 63 мероприятия, подготовленных обособленными подразделениями Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН».

Первый заместитель министра образования Республики Саха (Якутия) Михаил ПРИСЯЖНЫЙ особо подчеркнул вклад в фестиваль, сделанный академической наукой, отметил, что создан большой объем лекционного материала.

В павильоне Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр СО РАН» были представлены все 7 обособленных подразделений — Институтов. Большое количество материалов предоставили Якутский НИИ сельского хозяйства и Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН. Вниманию посетителей павильона Якутского научного центра были предложены научно-популярные лекции, уникальные видеоматериалы из экспедиций, научных лабораторий, моменты полевых исследований, архивные съемки и документальные фильмы про легендарных ученых — Юрия Георгиевича ШАФЕРА, Владимира Петровича ЛАРИОНОВА, Гермогена Филипповича КРЫМСКОГО и других.

В этом году, как и в прошлом, в рамках «Nauka 0+» проведены мероприятия, ориентированные не только на детей, но и на их родителей. «Мы ждали Фестиваль науки с младшей дочкой, заранее скачали приложение Скиллометер (Skillometer). На фестиваль зарегистрировались под моим аккаунтом. Дочке 8 лет, и мы с ней с удовольствием «посетили» мастер классы — «Занимательная математика» про ментальную арифметику и мастер-класс по созданию эко-сумок. Было удобно то, что онлайн мероприятия шли один за другим в ZOOM. Я послушала дальше на этом же канале психологов, и лекцию о Ковид-19. Здорово, что в приложении Скиллометер можно просмотреть все видео, всё в одном месте, и оформление интуитивно-понятное. В павильоне ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» запомнились видео о бабочках Альбины БУРНАШЕВОЙ из института биологии, про подсолнухи ЯНИИСХ, «Птицы тундр», про женские головные уборы и прически народа саха 18-19 веков и другие. Мне кажется, онлайн формат мероприятия даже лучше, ведь многие могут участвовать в фестивале на расстоянии со всех уголков республики. Спасибо всем организаторам за такое интересное познавательное мероприятие», — поделилась своими впечатлениями посетительница фестиваля Нюргуяна ГРИГОРЬЕВА из Якутска.

Все материалы фестиваля, в том числе и те, что были проведены в онлайн-режиме, записаны и сохранены на платформе SKILLOMETER и доступны к просмотру.