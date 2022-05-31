Завершен весенний этап Спартакиады научных институтов республики

В пятницу, 27 мая, на туристической базе «Хрустальная» в районе Табагинского мыса завершился весенний этап Спартакиады трудовых коллективов научных институтов республики, прошедшей под эгидой Объединенного профсоюзного комитета работников науки Республики Саха (Якутия).

В состязаниях весеннего этапа приняли участие более 150 спортсменов из 10 Институтов. Свои команды выставили Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Институт горного дела Севера имени Н.В. Черского СО РАН, Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Институт космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера СО РАН, Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, Институт проблем нефти и газа СО РАН, Институт физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова СО РАН, Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова и головной центр ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН». Соревнования выдались напряженными, до последнего момента сохранялась интрига, кто же одержит победу. В каждом виде были свои фавориты и шла упорная борьба за очки. На торжественном закрытии весеннего этапа Спартакиады в дружественной обстановке на лоне природы прошло чествование победителей, игры и общение между коллективами Институтов.

Победителей и призеров Спартакиады поздравили заместитель генерального директора ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» по науке и техническим проектам Николай Голиков, и заместитель генерального директора ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» по общим вопросам Тихон Скрябин. Кроме памятных кубков и медалей победители соревнований получили от Объединенного профсоюзного комитета денежные призы.

Председатель Объединенного профсоюзного комитета работников науки, младший научный сотрудник лаборатории обогащения полезных ископаемых ИГДС СО РАН Григорий Ширман сообщил, что на осеннем этапе Спартакиады пройдут самые массовые и зрелищные состязания по минифутболу, волейболу, стритболу, национальным видам спорта и легкой атлетике. «В этом году мы не только возродили нашу Спартакиаду, в последний раз проводившуюся в 2018 году, но и изменили формат, разделив соревнования на 2 этапа. В весенней части мы провели состязания не только по традиционным дисциплинам, таким как шашки, шахматы, пулевая стрельба, боулинг и настольный теннис, но и включили новые виды — дартс и quiz. Прошедшее мероприятие показало существенный интерес сотрудников к спорту и здоровому образу жизни, ознаменовалось возвращением к привычной жизни и товарищескому общению между коллективами, которое было нарушено в период пандемии», — отметил Григорий Ширман.

По итогам весенней части соревнований по 7 дисциплинам на первом месте расположилась команда ИПНГ СО РАН, на одно очко отстаёт ИГДС СО РАН, а на третьей строчке в 3 очках от лидера идут команды ИМЗ СО РАН и ЯНЦ СО РАН.

Результаты личного первенства по видам весеннего этапа Спартакиады работников науки Республики Саха (Якутия):

Общее количество видов весеннего этапа – 7.

Участников: Шашки – 30; Шахматы – 30; Дартс – 50; Пулевая стрельба – 30; Боулинг – 50; Настольный теннис – 50; Quiz – 50 человек.

Шашки (1-я доска)

1. Тихонов Роман Семенович, старший научный сотрудник ИПНГ СО РАН

2. Павлов Афанасий Афанасьевич, старший лаборант ЯНИИСХ

3. Соловьев Тускул Михайлович, младший научный сотрудник ЯНЦ СО РАН

Шашки (2-я доска)

1. Васильев Спиридон Васильевич, младший научный сотрудник ИПНГ СО РАН

2. Неустроев Ариан Александрович, младший научный сотрудник ЯНЦ СО РАН

3. Макаров Виктор Семенович, старший научный сотрудник ИМЗ СО РАН

Шашки (3-я доска)

1. Павлова Сахайя Афанасьевна, ведущий научный сотрудник ЯНИИСХ

2. Мохначевская Валентина Петровна, младший научный сотрудник ИКФИА СО РАН

3. Серкебаева Екатерина Семеновна, инженер 2-й категории ИГАБМ СО РАН

Шахматы (1-я доска)

1. Максимов Айал Петрович, инженер-исследователь ИБПК СО РАН

2. Хосоев Доржо Владимирович, ведущий инженер ИГДС СО РАН

3. Прокопьев Леонид Александрович, научный сотрудник ЯНЦ СО РАН

Шахматы (2-я доска)

1. Слепцов Василий Иннокентьевич, старший научный сотрудник ИГДС СО РАН

2. Макаров Виктор Семенович, старший научный сотрудник ИМЗ СО РАН

3. Абрамов Павел Владимирович, ведущий программист ИГАБМ СО РАН

Шахматы (3-я доска)

1. Алексеева Матрена Николаевна, специалист ИФТПС СО РАН

2. Кобякова Саргылана Егоровна, младший научный сотрудник ИКФИА СО РАН

3. Федорова Лариса Лукинична, ведущий научный сотрудник ИГДС СО РАН

Дартс (среди мужчин)

1. Строев Анатолий Петрович, начальник службы по корпоративной и пожарной безопасности ЯНЦ СО РАН

2. Федоров Юрий Юристанович, старший научный сотрудник ИПНГ СО РАН

3. Васильев Спиридон Васильевич, младший научный сотрудник ИПНГ СО РАН

Дартс (среди женщин)

1. Данзанова Елена Викторовна, старший научный сотрудник ИПНГ СО РАН

2. Никифорова Марианна Владимировна, техничка АХО ЯНЦ СО РАН

3. Романова Алина Михайловна, ведущий инженер ИГАБМ СО РАН

Пулевая стрельба (среди мужчин)

1. Федоров Андрей Леонидович, старший научный сотрудник ИПНГ СО РАН

2. Христофоров Иван Иванович, ведущий научный сотрудник ИМЗ СО РАН

3. Строев Анатолий Петрович, начальник службы по корпоративной и пожарной безопасности ЯНЦ СО РАН

Пулевая стрельба (среди женщин)

1. Пазынич Александра Владимировна, ведущий инженер ИМЗ СО РАН

2. Григорьева Нюргуяна Сергеевна, ведущий специалист ЯНЦ СО РАН

3. Давыдова Татьяна Анатольевна, старший инженер ИГДС СО РАН

Боулинг (среди мужчин)

1. Вырдылин Николай Николаевич, старший лаборант ЯНИИСХ

2. Кондратьев Сергей Иннокентьевич, инженер 1-й категории ИГИиПМНС СО РАН

3. Уйгуров Михаил Иванович, ведущий инженер ИКФИА СО РАН

Боулинг (среди женщин)

1. Кырбасова Татьяна Викторовна, инженер-исследователь ИБПК СО РАН

2. Иванова Александра Зуевна, младший научный сотрудник ИБПК СО РАН

3. Данзанова Марина Викторовна, научный сотрудник ИМЗ СО РАН

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СПАРТАКИАДЫ