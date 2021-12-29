Завершен конкурс творческих идей «Новогодний марафон – 2022»

Есть чудеса на белом свете, творят их взрослые и дети,

Фантазии и рук полет – наступит скоро Новый год!

Итак, объявленный конкурстворческих идей, который уже стал традиционным в Компании якутских железнодорожников «НОВОГОДНИЙ МАРАФОН-2022», подошел к своему завершению. Его организаторами являются Профсоюзный комитет, Центр культуры АК «ЖДЯ» и редакция бортового журнала «Под стук колес». Независимое жюри в составе: Атаманчук М.М.– педагога-организатора СОШ с УИОП, Малышевой О.А. – педагога раннего развития, преподавателя мастер-классов, Чикачёвой О.Д. – учителя русского языка и литературы СОШ с УИОП, под председательством Жуковой О.В. – главного редактора газеты «Возрождение Алдана», было приглашено для подведения итогов конкурса.

Скажу откровенно: перед нами стояла очень непростая задача: определить лучшие из лучших творческие работы, представленные на конкурс в разных номинациях. Для начала руководитель Центра культуры Инна Горожанкина усадила нас посмотреть на большом экране новогодние видео-поздравления. Сразу оговорюсь, все работы для жюри были безымянными и безвозрастными, главное требование — соответствовать тематике и условиям конкурса.

Итак, выбираем самое креативное новогоднее видео-поздравление. После небольшого обсуждения все члены жюри остановились на том, что лучшим из шести номинируемых стало поздравление Кутузова Саши, на второе место поставили Льва Амирова и на третье — Антипова Тимофея, все ребята из Алдана, но пофамильно мы узнали, кто они, только заполнив протокол… Специальным же призом жюри за доброе, громкое, выразительное стихотворное поздравление коллектива железнодорожников были отмечены Влад и Костя Заварзины, перед энергией и жаркими эмоциями которых отступал даже мороз.

После видео-просмотра предстояло оценить новогодние игрушки, сделанные руками детей и с помощью родителей, что не воспрещалось условиями конкурса. Здесь уже у членов жюри взгляды разошлись: одним очень понравилась изящная елочка и шары, другим – часы и тигрята, третьим – подвесные домики, а какие необычные мелкие игрушки изобрели детки железнодорожников вместе с папами-мамами… Но конкурс есть конкурс – надо определить самое лучшее елочное рукоделие-«новогоднюю игрушку», и мы все же сошлись во мнении, что это паровозик, с колесами-пуговичками, выполненный Филипьевой Анной из г. Томмота, второе место присудили новогоднему венку от Архипова Кирилла из Бестяха и третье место — игрушке-домику с мелкими предметами внутри него от Ждановой Яны, проживающей в Алдане.

Следующая номинация – рисунки формата А4 на тему «Чудеса под Новый год» в разной технике исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной карандаш, пастель. При их оценке жюри руководствовалось следующими критериями: оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, творческий подход в выполнении работы, художественное воображение. Представьте, каково нам было понять воображение ребят, у которых фантазии зашкаливают… Пришлось и нам включить свои, чтобы определить, кто первый, второй и третий. Конечно, всех нас поразил рисунок Чысхаана — якутского Деда Мороза, исполненный Дмитриевой Кюнней, что позволило безоговорочно дать ей 1 место. Второе место присудили рисунку братьев Степановых — Вити и Андрея (все трое из Н. Бестяха), на третьем месте — Масляк Ангелина (г.Нерюнгри).

Вот так и мы справились с очень сложными, но приятными заданиями, увидев, какие замечательные артисты, художники, мастеровые растут в семьях железнодорожников. А какие длинные стихи и отрывки из поэм русских классиков декламируют наизусть дети! Поэтому в ходе просмотров у жюри родилось предложение: а не включить ли организаторам на следующий год в этот предновогодний серпантин еще и номинацию лучших чтецов…

По-моему, их объявится немало! А пока поздравляем всех без исключения участников, их год от года становится больше и больше. И, конечно, от организаторов конкурса всех не поленившихся и активных ждут призы, а победителей – особенные…

И еще, желающие увидеть воочию творческие работы умельцев, приглашаются на выставку, организованную на 2 этаже офиса АК «ЖДЯ» в г. Алдане.