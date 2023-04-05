Завершен капремонт высоковольтных ЛЭП в вилюйской группе районов  

Завершен капитальный ремонт высоковольтных ЛЭП в вилюйской группе районов

3 апреля 2023 года в вилюйской группе районов Якутии завершен капитальный ремонт высоковольтных ЛЭП напряжением 110 кВ, проведенный в рамках весенней ремонтной кампании и подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

Бригады Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполнили ремонтные работы на трех ВЛ 110 кВ: Нюрба – Верхневилюйск с отпайкой на подстанцию Онхой, Сунтар – Нюрба с отпайками, Верхневилюйск – Вилюйск.

Всего энергетики заменили 3 АП-образных и 48 П-образных опор.

На период капитального ремонта ЛЭП, для обеспечения потребителей электроэнергией, задействовали Вилюйскую, Верхневилюйскую и Нюрбинскую ДЭС с общей установленной мощностью 24,7 МВт. Для потребителей, не охваченных действием ДЭС, ежедневно с 10.00 до 20.00 вводилось ограничение электроснабжения. По завершении ремонтных работ дизельные электростанции выведены в резерв.

«Основная часть ремонта линий электропередачи выполняется в весенний период, так как некоторые участки ЛЭП находятся в труднодоступных местах, а распутица мешает до них добраться. Капитальный ремонт линии проводится для повышения качества электроснабжения наших потребителей, мы благодарим их за понимание и терпение», — комментирует директор ЗЭС Алексей Старцев.