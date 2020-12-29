29.12.2020
12:45
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Экономика

Завершен и принят капремонт в 54 многоквартирных домах Якутска

В 2020 году в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в городе Якутске капитальный ремонт завершен и принят в 54 многоквартирных домах.

В 7 домах производились работы по полной замене плоской кровли.

 В 4 домах со скатной кровлей, производились работы по замене деревянных элементов (стропила, стропильных ног, подкосов, обрешетки) и замене старого шиферного покрытия на металлическую черепицу.

В 11 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт фасадов. В капремонте фасадов данных домов выполнены следующие работы:

— Утепление и герметизация межпанельных швов;

— Покраска фасада;

— Замена оконных блоков технических этажей.

 Работы по ремонту фасадов МКД произвели подрядные организации: ООО «ОНИКС», ООО «Дуолан Строй», ООО «Стройкомплект», ООО «Жемчужина», ООО «ТЕХНОЛОДЖИ ПИТ», ООО «ТЭСМОСТРОЙ», ООО «АЛАН».

В Якутске подрядной организацией ООО «МОСРЕГИОНЛИФТ» полностью заменено лифтовое оборудование в 11 МКД отслужившие свой срок. Также во многих многоквартирных домах проведен капитальный ремонт инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
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