Завершаются работы по замене газопровода на улице Кеши Алексеева

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» информирует о старте заключительного этапа работ по замене газопровода по улице Кеши Алексеева. Сегодня проводятся мероприятия по очистке и пневматическим испытаниям нового газопровода низкого давления. В скором времени возобновится подача газа потребителям.

Контрольно-пневматические испытания начнутся с 17:00 и завершатся к 20:00 23 июня. В связи с возможностью выброса большого объема сжатого воздуха на участке пересечения улиц Чайковского, Кеши Алексеева, Гимеинская, жителей Сайсарского округа просят проявить бдительность.

Поскольку работы по замене газопровода проводятся газовиками с опережением графика, возобновление подачи газа в жилые дома района планируется начать завтра, 24 июня. Ремонт дорожного полотна запланирован в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, компания «Сахатраснефтегаз» начала прокладывать новый газопровод протяженностью 365 погонных метров 12 мая с целью увеличить количество потребителей природного газа и с перспективой для развития близлежащего микрорайона.