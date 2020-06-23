Завершаются работы по ликвидации разлива топлива в Аргахтахе

В селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии завершаются работы по сбору дизельного топлива. Идет откачка топлива из котлована-ловушки в резервные емкости, просачивания топлива в реку нет. В ликвидации задействованы 23 специалиста: 10 сотрудников АО «Сахаэнерго», 4 специалиста аварийно-спасательного формирования «Сервис промышленной безопасности», 6 представителей администрации наслега, 3 представителя МЧС Якутии, а также 6 единиц техники.

На прибрежном участке реки Алазеи установлены заградительные боны длиной порядка 70 м, участок водной поверхности обработан сорбирующими материалами в количестве 170 кг. Идет обработка поверхности почвы. Грунт, пропитанный топливом, собирается в специальную емкость.

Также был произведён осмотр 55-ти километров акватории реки ниже по течению от места разлива. Пятен обнаружено не было. Облет территории на вертолете главой наслега также не выявил загрязнений водной поверхности.

Водозабор села находится на 500 метров выше по течению реки, где нет угрозы загрязнения. Запах нефтепродуктов в воздухе отсутствует.

По результатам инструментальных замеров объем вытекшего топлива составляет порядка 4,7 тонн. Предположительно, в результате попадания в почву и последующего дренажа не более 400 кг попало в акваторию реки. Точная цифра будет известна по результатам анализов проб воды и грунта, взятых Росприроднадзором.

По информации специалистов, находящихся на месте, с начала мероприятий по ликвидации аварии собрано 8 кубических метров загрязненного и рядом находящегося грунта и более 1500 килограмм дизтоплива. Работы по сбору для дальнейшей зачистки почвы ведутся на площади 90 квадратных метров.

Ход работ по ликвидации последствий находится на контроле профильных министерств и ведомств, а также правительства республики.

Дизельная электростанция работает в штатном режиме. Все потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме.

Пресс-служба АО «Сахаэнерго»