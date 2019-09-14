Завершается запуск тепла в жилой фонд города Якутска

Сегодня, 14 сентября, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, состоялся объезд комиссии по объектам социального назначения и жилому фонду ГО «город Якутск». В объезде приняли участие министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Дмитрий Садовников, заместителем главы города Якутска по ЖКХ Роман Сорокин, руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов и представители городских служб.

Комиссия проинспектировала процесс запуска тепла, осмотрела котельную по улице Автодорожная, 18, школы №19, 25 и 35, детский сад №102, Дворец детского творчества, также жилые дома в районе Птицефабрика и в Сайсарском округе.

В жилом фонде выявлены технические проблемы при выполнении теплоизоляционных работ. По адресу ул. Нагорная, 1 обнаружены протечки, препятствующие поступлению тепла. В домах по ул. Якова Потапова, 16 проводятся работы по восстановлению газоснабжения. В социальных объектах города отопление подключено и температурный режим достаточен для посещения детьми школ и детских садов. В школе №19 имеются технические проблемы с узлом ввода, на место вызван специалист для устранения неполадок. В школе №35 подрядчиком проведены ремонтные работы, устранены имевшиеся ранее замечания. Тепло будет запущено в ближайшее время.

«Сегодня мы выявили точечные проблемы, определенные недоработки присутствуют в работе штаба по подготовке к отопительному сезону. Я думаю, что все причины устранимы, коммунальное хозяйство городского округа работает над этим. Всегда запуск сопровождается такими моментами. Но мы видим ряд упущений по части запуска тепла в социальных учреждениях. Есть, конечно, недоработки строителей, это касается школы №35. По некоторым домам не получены паспорта готовности и акты готовности, но это работа не только городских властей, но и самих жителей. Мы будем совместно работать над этими вопросами с властями города», — подчеркнул Дмитрий Садовников.

Заместитель главы города по ЖКХ Роман Сорокин резюмировал по итогам объезда, что обнаруженные недоработки будут устранены: «Проблемы есть в школе №19, но это связано с техническим вопросом в узле ввода, специалист выехал и сегодня все восстановит. Есть ряд проблем с завершением строительства и вводом в эксплуатацию. Жилой фонд на сегодняшний день подключен на 90%, я думаю, что завтра мы достигнем 98-99%. За выходные дни управляющие компании запустят многоквартирные дома. По проблемным домам в аварийном и ветхом жилом фонде будем решать в оперативном режиме. Критичных вопросов, которые не позволят нам получить паспорт готовности, нет».

Руководитель МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов обратился к горожанам с призывом оказывать содействие управляющим компаниям. В данное время УК выполняют мероприятия по обеспечению циркуляции теплоносителя в системах отопления. У работников УК может возникнуть необходимость посетить квартиры, чтобы развоздушить систему или устранить течи. Горожанам следует с пониманием отнестись к работе сантехников, чтобы запуск тепла в столице прошел в плановом режиме.