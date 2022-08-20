Завершается строительство Нюрбинского театра — труппа уже готовится к открытию

Завершающий этап строительства нового здания передвижного драматического театра идет в Нюрбинском районе в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Минкультуры Якутии.

«Нюрбинский театр станет одним из главных объектов культуры, который откроет свои двери в Год столетия Якутской АССР. Труппа театра уже разрабатывает концепцию открытия своего нового дома, дата определяется. Планируется участие основоположников, ветеранов Нюрбинского театра, известных деятелей культуры, представителей республиканских театров, Филармонии Якутии, творческих коллективов», — приводятся слова замминистра культуры и духовного развития Якутии Марины Силиной.

На следующей неделе работники театра начнут субботники в новом здании, а 1 сентября коллектив планирует посадить деревья на территории театра.

Отмечается, что у театра большие планы на предстоящий сезон. Так, в сентябре Нюрбинский театр примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках первого международного этнофестиваля материальной культуры и духовности «Якутия-Миру».

С 11 по 19 сентября творческий состав участвует в четвертом Всероссийском Фестивале национальных театров «Федерация» в Грозном Чеченской Республики. 18 сентября нюрбинцы представят на сцене русского драмтеатра им. М. Ю. Лермонтова спектакль «Поспешивший» по произведению Н.Неустроева в постановке Алгыса Макарова.

Также театр со спектаклем «Рассказ заблудившегося мальчика» в постановке Ю.Макарова примет участие в фестивале театров Дальнего Востока, который пройдет в Хабаровске с 27 сентября по 6 октября.

В ноябре и декабре планируются премьеры спектаклей «Иисус. Апокриф» С.Ермолаева –Сиэн Өкөр, «Невероятная история Кындыкан» по сказке Лидии Тарасовой и премьера спектакля, посвященного 125-летию Максима Аммосова. В начале декабря планируется декада Саха театра на новой сцене Нюрбинского театра.

В честь открытия нового здания коллектив намерен представить новогоднюю программу «Бал маскарад» для жителей района.