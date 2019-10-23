Мост через реку Марху на стадии завершения

Строительство мостового перехода через р. Марха на 756-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй» на стадии завершения. Этот объект входит в транспортную часть Комплексного плана модернизации и расширения инфраструктуры на период до 2024 года.

Проверяя какими темпами ведутся работы на одной из важнейших объектов для республики, начальник ФКУ Упрдор «Вилюй» Николай Андреев отметил: «Объект непростой и является стратегически важным, построен самый большой мост на федеральной автодороге «Вилюй» на территории Якутии. На объекте качеству выполняемых работ уделяется особый контроль. Подрядная организация завершает строительно-монтажные работы 31 октября и после этого планируется открыть рабочее движение».

В настоящее время работы по устройству элементов обустройства ведутся полным ходом. Продолжается устройство барьерного ограждения, присыпных обочин, павильонов автобусной остановки, ведется монтаж опор освещения (установлено 49 из 54 опор), водоотводных лотков.

«В следующем году введем мост через р. Малая Ботуобуя в Мирнинском районе и через р. Тюкян на границе Нюрбинского и Верхневилюйского районов, кроме того начнем проектирование мостовых переходов через р. Вилюй и в ближайшие годы строительство данных мостов начнется» – добавил Николай Андреев.

Напомним, протяженность моста через реку Марха составляет 560 пог. метров, и еще двух мостов через урочище Мар — 55 и 34 пог. метров, а также протяженность подходов к мосту составляет 6 км. Подмостовой габарит пролета обеспечивает беспрепятственный проход судов. Ввод данного объекта обеспечит круглогодичный проезд на данном участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».