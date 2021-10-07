Завершается реставрация церкви ХIХ века в Кердеме

Церковь построена в 1892 г. на средства прихожан и благотворительного сбора. В 1920 г. ее закрыли, сняли кресты и купола, а в здании храма расположилась изба-читальня. В настоящее время здание церкви входит в состав муниципального историко-этнографического музейного комплекса «Сатал». Общая площадь объекта составляет 188,80 кв. м.

Сегодня храм является объектом культурного наследия регионального значения, и реставрационные работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура».

В ходе восстановительных работ полностью был заменен фундамент и отреставрирован фасад здания. Строители привели в порядок и заменили существующее покрытие куполов со стального железа на покрытие из холоднокатаных медных листов. Сменили 7 сварных металлических крестов на кованые и покрыли их сусальным золотом. Также провели работы по утеплению тамбура, цокольного перекрытия и помещения электрощитовой. Для доступа в храм маломобильной группы населения установлен вертикальный подъёмник, забетонированы проезды и площадки. Завершаются работы по устройству пожарных резервуаров. В здании обновлены инженерные коммуникации. Кроме того предусмотрена установка новых светильников наружного освещения и благоустройство прилегающей территории. Специалисты ООО Дизайн — студии «Уран» приступили к внутренним лакокрасочным работам и монтажу электроснабжения.

Контроль за проведением реставрационных работ осуществляет Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия.