Завершается регистрация на конкурс видеокроссинга «Смотри, это Россия»

Всего несколько дней осталось до конца регистрации во всероссийском школьном видеокроссинге «Смотри, это Россия!», участники которого снимают видео о своем регионе. Регистрация завершится уже 1 ноября, сообщают организаторы конкурса.

За месяц регистрации о своем намерении участвовать в проекте заявили учащиеся школ со всех 85 регионов страны. На настоящий момент в проект вошли почти 3000 команд или почти 15000 человек!

Проект был разработан в прошлом году при поддержке главы Якутии Айсена Николаева. Согласно правилам, его участники – ученики школ — снимают видеоролики о легендах своего региона. Созданными видеороликами команды обмениваются между собой и выкладывают их на сайте для открытого голосования, которое определит победителей в трех возрастных группах: 6-10 лет, 11-15 лет и 16-18 лет. Победители в каждой возрастной группе получат смартфоны.

Согласно правилам проекта, отправить заявку могут все желающие из любых школ России. Однако, зарегистрировать команду может только ее совершеннолетний куратор.

Регистрация на участие в конкурсе продолжается и будет идти по 1 ноября. Полный перечень правил, а также форма регистрации доступны на официальном сайте конкурса по ссылке https://lookitsrussia.ru/registratsiya/.

Больше информации – на сайте конкурса https://lookitsrussia.ru и в телеграм-канале https://t.me/smotrirussia.