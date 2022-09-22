Завершается газификация по улице Мичуринской в Якутске

В газифицированных районах республики наступил пик строительно-монтажных работ по реализации социальной газификации. Всего на текущий момент уложено более 86 километров сетей в 10 районах республики и в Якутске, рассказал генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Так, с региональным оператором газификации работают 24 подрядные организации, а также сформированы бригады из числа собственных сил компании «Сахатранснефтегаз».

Как рассказал Алексей Колодезников, на этой неделе заканчивается газификация по улице Мичуринской в микрорайоне Пригородный города Якутска.

«Для создания возможности подключения построена распределительная сеть протяжённостью 646 метров, параллельно выведено 8 газопроводов-вводов к домам жителей. Планируется ещё три ввода вывести. Таким образом, только на этой улице 11 домовладений в скором времени подключатся к газу по программе социальной газификации», – сообщил он в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Сахатранснефтегаз», как региональный оператор газификации населенных пунктов, ведет весь комплекс мероприятий начиная от сбора заявок и заканчивая строительством газопроводов-отводов к границам домовладений. Так, для подключения до конца 2022 года заключено уже 3162 договора по социальной газификации.

Вместе с тем необходимо отметить, для непосредственного пуска газа в домовладение заявитель, заключивший договор на социальную газификацию, должен обеспечить готовность сети газопотребления внутри границ участка. Для этого с привлечением подрядной организации собственники домов должны смонтировать оборудование и заключить договор на техобслуживание и договор на поставку. После всех выполненных мероприятий «Сахатранснефтегаз» производит пуск газа во внутренние газовые сети дома.