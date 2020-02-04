Заведующая детским садом в Якутии пренебрегла законом

Прокуратура Оймяконского района Якутии по обращению начальника Управления образования провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в одном из муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений.

Установлено, что руководителем дошкольного учреждения на свободные вакансии трудоустроено двое лиц, при этом их трудоустройство произведено фиктивно, без намерения ими исполнять свои трудовые функции на рабочем месте.

В отсутствие какой либо трудовой деятельности со стороны указанных лиц, им начислялась и выплачивалась заработная плата, сумма ущерба составила свыше 182 тыс.руб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении заведующей дошкольным образовательным учреждение возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УКК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры района.