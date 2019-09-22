Заведено уголовное дело на шамана Габышева

Уголовное дело по статье 280 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» возбудило якутское Управление ФСБ на шамана Александра Габышева. Фото соответствующего постановления были выложены в различные социальные сети.

В постановлении о возбуждении уголовного дела отмечено, что Александр Габышев в устной форме обращался к группе людей в неустановленном публичном месте с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Обращение почему-то растянуто во времени. В постановлении указано, что обращение к группе людей с экстремистскими призывами происходило в период с 06 марта 2019 года по 22 мая 2019 года. При этом уголовное дело было возбуждено 12 сентября 2019 года.

Уголовное дело основано на заключении психолого-лингвистического исследования №28 высказываний Александра Габышева, проведенного 7 июня 2019 года.

В период с 13 сентября 2019 года по 20 сентября 2019 года Габышев находился в розыске. 20 сентября он был доставлен к следователю.

Следствие считает, что подозреваемый может скрыться от предварительного следствия или суда, может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

«Таким образом, в отношении Габышева А.П. может быть избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, что обеспечит его своевременную явку к следователю в суд», — указано в постановлении об избрании меры пресечения.

Утром 21 сентября Габышева доставили в Якутский Республиканский психоневрологический диспансер. По этому поводу активисты провели флешмоб-акцию с плакатами «Я/Мы шаман», «Свободу шаману!», «Мы против карательной медицины» на ступенях Якутского республиканского психоневрологического диспансера.

Флешмоб на крыльце ЯРПНД

На глазах активистов Габышева увезли из больницы. По сообщениям в социальных сетях, шаман отказался от психиатрического обследования.

Также сообщается, что адвокатом Габышева является Ольга Тимофеева.

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения Якутии разместило на своём сайте официальное сообщение о том, что сегодня по приезде в Якутск Александр Габышев был направлен в республиканскую психиатрическую больницу для проведения экспертных мероприятий.

Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова

«Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) официально сообщает о том, что А. Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу. В ГБУ «ЯРПНД» данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия», — говорится в сообщении.

Однако в интервью «Якутия.Инфо» практикующий психиатр ЯРПНД Вячеслав Боескоров сообщил, что информация о том, что Александр Габышев доставлен в ЯРПНД, преждевременна.

«Я сегодня был на работе, но никакой информации, что к нам доставлен шаман Габышев, не слышал. Ничего такого экстренного не было. Возможно, он пока находится на приеме у участкового психиатра в одной из городских служб. Также вряд ли он в СИЗО или ИВС, поскольку, насколько я понимаю, он не является последственным», — сообщил «Якутия.Инфо» Боескоров.

По словам Вячеслава Боескорова, для помещения в ЯРПНД у человека должны быть выявлены признаки психического расстройства. Однако, по его мнению, Габышев не производит впечатление психически больного человека.