Затруднено движение на переправе через р. Малая Ботуобуя

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с осадками и поднятием уровня воды р. Малая Ботуобуя временно затруднено движение для легкового автотранспорта на понтонной переправе автодороги А-331 «Вилюй».

Дорожниками организована перевозка людей вахтовым автобусом, проезд легкового автотранспорта осуществляется при помощи буксировки. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды и дежурство дорожной техники.

Отметим, что установка дополнительных звеньев не представляется возможным в связи с недостаточной осадкой воды. По состоянию на 09:00 12.06.2019 г. уровень воды составляет 2,8 м, зеркало воды составляет 164 м., ожидается спад уровня воды.