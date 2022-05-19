Затор на Лене возле с.Хоринцы начали взрывать

На реке Лена рядом с селом Хоринцы сегодня будут проведены взрывные работы Рабочая группа Комиссии по чрезвычайным ситуациям республики приняла решение провести взрывные работы на реке Лена рядом с селом Хоринцы. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Дмитрий Садовников @sadovnikovdd

«Сегодня в селе Хоринцы подтоплено 25 участков. Рабочей группой КЧС принято решение произвести подрывы льда. Надеемся, что в результате этого вода спадёт и участки освободятся. Надо отдать должное хоринцам — дамба, которую они возвели, позволила предотвратить дальнейшее затопление села», — отметил Садовников. @YakutiaOpershtab

На видео: ледовая обстановка на Лене вблизи с. Хоринцы. тгк DPS14

Уровень воды в с. Хоринцы составляет 1171 см при критическом уровне 1000 см, в зону подтопления попало 19 дворовых территорий и 16 частных домов. В превентивных целях отселены жильцы из 16 домов по родственникам и знакомым.

Из Якутска в Олекминский район убыло воздушное судно Ми-8 с рабочей группой. В составе – специалисты МЧС России, Службы спасения республики и группа взрывников с 3 тоннами взрывчатых материалов. На 17-19 часов запланированы взрывные работы в 37 км ниже н.п. Хоринцы в месте обнаружения ледового затора. После проведения взрывных работ уровень воды у населенного пункта должен снизиться. @YakutiaOpershtab