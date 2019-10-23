Затаенные страсти в Ил Тумэне вырвались наружу?

Переголосовать нельзя оставить. Где поставить запятую?

После обеда на Х пленарном заседании Ил Тумэна произошел неожиданный казус. При обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» вице-спикер парламента Виктор ГУБАРЕВ в письменном виде внес четыре предложения: о компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета, о поддержке законодательных инициатив Компартии о введении прогрессивного налогообложения и государственной монополии на производство и торговлю этиловым спиртом и алкогольной продукцией, о восстановлении оленеводства. Надо сказать, что Виктор Губарев с завидной настойчивостью вносит эти предложения при любой возможности.

Спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ предупредил депутатов, что предложенные лидером коммунистов поправки не относятся к теме рассматриваемого пункта повестки – внесение поправок в бюджет республики, но он обязан внести их на голосование. И тут произошло неожиданное – депутаты Ил Тумэна взяли и приняли (!) большинством голосов первое предложение Виктора Губарева – о компенсации выпадающих доходов.

Похоже, что в глубине души они были согласны с мнением Виктора Губарева, которое он озвучил во время своего выступления: «Мы сегодня пытаемся как-то распределить выделенные небольшие средства, в то время как около 20 млрд. рублей недополучены республиканским бюджетом из-за предоставленных в свое время льгот различным крупным компаниям, ведущих добычу в Якутии — «Колмар», «Газпром», «Мечел». Надо поставить вопрос о компенсации этих выпадающих доходов в бюджет Якутии».

После перерыва председатели профильных комитетов Ил Тумэна Алексей ЕРЕМЕЕВ и Юрий НИКОЛАЕВ, не то спохватившись, не то подстегнутые извне, в один голос стали предлагать переголосовать сие принятое предложение, так как оно, по их словам, не соответствует теме пункта повестки, не имеет обоснований, сформулировано неконкретно, и не прошло согласование через профильный комитет.

Но председатель Ил Тумэна Петр Гоголев занял принципиальную позицию: ведь он предупреждал депутатов, что предложения Губарева явно не по теме бюджета, «поэтому им надо было внимательно слушать и осознанно голосовать». Смотрите видео.

Тональность дискуссии стала нарастать… Особенно горячо стало, когда слово взял 1-ый вице-спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ, который стал публично поучать спикера… Можно понять затаенную обиду смещенного руководителя, который может выжидать подходящее время, чтобы побольнее уколоть «наследника». Чтоб окончательно не потерять лица, действующий спикер Петр Гоголев вынужден несколько повысить голос и напомнить своему первому заму, предшественнику и земляку, что тот был спикером V, то есть прошлого созыва… Смотрите видео.

Казус, в который загнали себя депутаты Ил Тумэна, состоял в том, что предложение Губарева уже было принято большинством в дополнение к основному тексту законопроекта. Переголосовать нельзя оставить. Где ставить запятую?

В конце концов, после дискуссии и согласований с правовым управлением Ил Тумэна, нашли компромисс: согласительная группа вместе с членами профильного комитета и Виктором Губаревым в объявленном перерыве изменила формулировку: Правительству РС(Я) (председатель В. СОЛОДОВ) до 20 ноября 2019 года предоставить анализ эффективности налоговых льгот за 2017 год.

Читатель помнит, что льготы крупным недропользователям Якутии были предоставлены в бытность «правления» Егора БОРИСОВА, но бюджет недополучает доходы именно сейчас. Отсюда и недовольство депутатов.

Виктору Губареву пообещали рассмотреть все его предложения при рассмотрении стратегии социально-экономического развития Якутии, провести заседания комитетов, парламентские слушания и т.д. Так что упорство Губарева было вознаграждено – вопрос о льготах, которые в свое время нараздавали крупным федеральным добывающим компаниям, будет не раз подниматься депутатами Ил Тумэна. Кстати, подобные предположения прозвучали из уст депутата Виктора ФЕДОРОВА. Так что можно понять, что сознательно или подсознательно двигало народными избранниками…

Отметим, что после того, как депутаты приняли окончательно поправки бюджета, премьер Владимир Солодов предупредил, что сложная ситуация с налоговыми выплатами (в 2019 году недополучили около 5 млрд. рублей), в 2020 году обещает стать еще сложнее. Как выразился премьер-министр, недополученные выплаты достигнут «очень серьезного объема». Поэтому столь волнующая депутатов тема оптимизации сети социальных учреждений останется актуальной и в следующем 2020 году, так как республиканский бюджет может еще уменьшиться…