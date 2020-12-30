Застрявшая в снегах Якутии колонна под контролем

Автоколонна, которая застряла в метель в Олекминском районе Якутии, начала движение в сторону райцентра. Как сообщил глава улуса Николай Харбин, ситуация держится под контролем.

Он отметил, что несколько машин вышли из строя, ими занимаются специалисты. В здании администрации села Урицкое организован пункт временного размещения. Также организован подвоз топлива.

«Колонна, которая стояла у села Саныяхтах, выдвинулась в сторону Олекминска. Она достигла около 20 машин. Бригады помощи достигли села Урицкое, где встретились с колонной. Однако двигаются медленно, так как метеоусловия не позволяют быстрее», — сказал Николай Харбин.

Также машины, которые выдвинулись в сторону Хангаласского улуса, вырвались из метели и достигли границы Олекминского района.

«Еще раз обращаемся к жителям, что не стоит рисковать. Мы понимаем, что вам хочется к родным или гонят в путь обстоятельства, но погода против. Если вы или ваши родные и близкие оказались в такой ситуации, необходимо звонить по единому номеру 112. Напоминаем, что до официального открытия автозимника необходимо воздержаться от поездок, во избежание угрозы вашей жизни и здоровью», — заявил глава.

Напомним, из-за сильной метели на дорогах Олекминского района застряли машины на протяжении 300 километров. Дорога проложена по руслу реки, что затрудняет движение. Из-за изменений климата на реке, где ранее прокладывался автозимник, местами остаются места с открытой водой.

УГИБДД просит воздержаться от поездок по автозимнику Олекминск — Якутск.