Застройщик задолжал Водоканалу почти 8 миллионов

Застройщик «Строймонтаж-2002» оплатит долг в 7,9 млн рублей АО «Водоканал» за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Как следует из материалов дела, между АО «Водоканал» и ООО «Строймонтаж-2002» были заключены договоры о технологическом присоединении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства — многоквартирного жилого дома по ул. Кальвица в 43 квартале г. Якутска.

Сторонами был согласован размер и порядок оплаты. Вместе с тем, в нарушение условий договоров строительная компания не перечислила истцу плату за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения в общем размере 7 931 672,64 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) исковые требования были признаны обоснованными, как по праву, так и по размеру.

Иск был полностью удовлетворен, сообщается на сайте Арбитражного суда Якутии.