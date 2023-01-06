Застолье закончилось возбуждением уголовного дела

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о грабеже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у неё открыто похищены 48 тысяч рублей.

Следствием установлено, что в день происшествия потерпевшая с утра распивала спиртные напитки со своим 39–летним ранее неоднократно судимым приятелем, находясь у последнего в гостях. К концу застолья хозяин выпроводил гостью из своей квартиры, открыто похитив всю наличность. Деньги злоумышленник потратил на покупку алкоголя и продуктов питания.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.