06.01.2023
11:40
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Происшествия

Застолье закончилось возбуждением уголовного дела

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о грабеже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у неё открыто похищены 48 тысяч рублей.

Следствием установлено, что в день происшествия потерпевшая с утра распивала спиртные напитки со своим 39–летним ранее неоднократно судимым приятелем, находясь у последнего в гостях. К концу застолья хозяин выпроводил гостью из своей квартиры, открыто похитив всю наличность. Деньги злоумышленник потратил на покупку алкоголя и продуктов питания.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Источник: ОМВД России по Мирнинскому району

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