Застолье закончилось для якутянки госпитализацией

В дежурную часть полиции ОМВД России по Чурапчинскому району Якутии поступило сообщение о том, что в одну из больниц с травмой головы госпитализирована жительница села.

В ходе оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина.

Установлено, что после совместного распития спиртных напитков женщина собралась к себе домой, что не понравилось подозреваемому. На этой почве между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил потерпевшую по голове и животу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.