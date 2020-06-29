29.06.2020
11:29
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Происшествия

Застолье закончилось для якутянки госпитализацией

В дежурную часть полиции ОМВД России по Чурапчинскому району Якутии поступило сообщение о том, что в одну из больниц с травмой головы   госпитализирована жительница села.

В ходе оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина.

Установлено, что после совместного распития спиртных напитков женщина собралась к себе домой, что не понравилось подозреваемому. На этой почве между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил потерпевшую по голове и животу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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