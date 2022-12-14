Застолье превратилось в кровавую бойню

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 – п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч.1 ст. 105 (убийство)

По данным следствия, ночью 13 декабря 2022 года трое мужчин распивали спиртные напитки, и между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары ножом в грудную клетку потерпевших.

Один из мужчин скончался на месте, второй в крайне тяжелом состоянии доставлен в медучреждение.

После расправы подозреваемый явился в правоохранительные органы и рассказал о совершенном преступлении.

В настоящее время с ним работают следователи СК России. Мужчина задержан. Расследование продолжается.