Застолье новых приятелей плохо закончилось

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с заявлением о краже сотового телефона «IPhone 8+» стоимостью 60 000 рублей обратился житель г. Мирный.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 24 – летний мужчина.

Установлено, что в день происшествия потерпевший познакомился с подозреваемым на улице и пригласил к себе в гости с целью совместного распития алкогольных напитков. Во время застолья между новоиспеченными приятелями произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры, опасаясь агрессии гостя, выбежал на улицу, а когда вернулся обратно то, увидел, что новый знакомый покинул квартиру, похитив его смартфон.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.