04.02.2022
16:11
185

Происшествия

Заснув после застолья, женщина лишилась денег на покупку авиабилета…🤦‍♀️✈

В дежурную часть полиции Аллаиховского района обратилась местная жительница с заявлением о краже из сумки 32 000 рублей. По словам потерпевшей, деньги предназначались для покупки билета в г. Якутск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – им оказался 37-летний мужчина.

Выяснилось, что потерпевшая после застолья заснула в гостях у знакомых. Потребность в дальнейшем употреблении спиртного поспособствовала тому, что злоумышленник решил похитить денежные средства знакомой. Воспользовавшись удобным моментом, он похитил деньги из сумки заявительницы и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх