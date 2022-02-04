Заснув после застолья, женщина лишилась денег на покупку авиабилета…🤦‍♀️✈

В дежурную часть полиции Аллаиховского района обратилась местная жительница с заявлением о краже из сумки 32 000 рублей. По словам потерпевшей, деньги предназначались для покупки билета в г. Якутск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – им оказался 37-летний мужчина.

Выяснилось, что потерпевшая после застолья заснула в гостях у знакомых. Потребность в дальнейшем употреблении спиртного поспособствовала тому, что злоумышленник решил похитить денежные средства знакомой. Воспользовавшись удобным моментом, он похитил деньги из сумки заявительницы и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.