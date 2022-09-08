Заслуженный спасатель Якутии празднует юбилей

Сегодня исполняется 65 лет Василию Константиновичу Павлову, первым в Якутии удостоенному почетного звания «Заслуженный спасатель Республики Саха (Якутия)», спасателю международного класса ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)».

В спасательное дело Василий пришел не случайно – он много лет серьезно занимался пешим, горным, водным, лыжным туризмом, долгое время был внештатным членом Контрольно-спасательной службы республики при Областном совете по туризму, обеспечивающей безопасность туристических групп на горных маршрутах, ходил на сплавы со школьниками, не раз выступал на зональных соревнованиях по Дальнему Востоку в Иркутске, в летний период организовывал соревнования на Ленских столбах среди туристских клубов республики по спасению попавших в беду групп.

А в 1994 году Павлов стал спасателем в недавно на тот момент созданной Якутской республиканской поисково-спасательной службе МЧС России, куда набирали опытных людей, имеющих соответствующую подготовку, хорошую физическую форму. В 2001 году уже был начальником аэромобильного отряда.

За спиной Василия Константиновича множество спасенных жизней, участие в различных поисково-спасательных операциях, борьбе с природными пожарами, в ликвидации последствий паводков и наводнений, в том числе и катастрофического наводнения в Ленском районе в 2001-м году. Город Ленск и несколько населенных пунктов данного муниципального образования оказались во власти стихии. Не обошлось без человеческих жертв, было разрушено более трех тысяч домов. Суммарный ущерб от стихийного бедствия составил около шести миллиардов рублей.

Для устранения последствий разрушительного паводка в г. Ленске Республики Саха (Якутия) плечом к плечу, не зная сна и отдыха, работали спасатели Якутской республиканской поисково-спасательной службы (ныне – ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», Центроспаса МЧС России, Дальневосточного регионального центра МЧС России. Во многом, благодаря грамотно организованной эвакуации жителей, удалось избежать большего количество жертв со стороны населения.

О работе якутских спасателей в том, далеком уже, две тысячи первом году в городе Ленске, вспоминает Василий Константинович:

— Из г. Якутска были направлены две группы спасателей, в одну из которых входили мы с Борисом Середой (спасатель 1 класса). С Борисом мы знакомы давно, еще по туризму. С одного взгляда понимали друг друга, а это важно в нашей работе, когда нет времени, когда любое промедление может стоить человеческой жизни.

Прилетели в Ленск после прохождения первой волны наводнения, а на следующий день пошла вторая волна. Вода прибывала стремительно. Мы подняли вещи на крышу двадцатитонного контейнера, расположенного у административного здания, где ночевали, и только подготовили лодку, поставили мотор, как этот свободный от воды, островок, исчез под волнами.

Поступила команда на вылет – необходимо было произвести эвакуацию людей поселка Салдыкель, расположенного ниже по течению г. Ленска. Нам с Борисом Середой была поставлена задача – эвакуировать жителей домов в районе Ленской нефтебазы, что мы и делали. Всех доставляли в пункт временного размещения — двухэтажное каменное здание детского сада. А вода все прибывала и прибывала. Уровень неуклонно повышался. В результате стали эвакуировать людей в здание больницы. Затем на крышу данного здания садился вертолет и увозил их на взлетное поле, где севернее города на горе Шаман был развернут палаточный лагерь.

Развозили питьевую воду и хлеб нуждающимся. Люди, проживающие в многоэтажных домах, выходили на балконы с плакатами: «Воды!», «Хлеба!». Жители частного сектора сидели на крышах. Ленчане относились к нам доброжелательно. Глядя на спасателей, они понимали, что не покинуты, чувствовали, что помощь – рядом.

Однажды жители одного частного дома, разместившиеся на крыше своего жилища, которым мы привезли воду и продукты, угостили нас с Борисом кусочком черного хлеба и кружкой козьего молока. Ничего вкуснее я в жизни не пробовал!

Так мы работали двое суток, не зная сна и отдыха. В то время ночи были белые. Но, не смотря на такой жесткий режим, думали лишь о людях, которым необходимо было незамедлительно помочь. Подружились со спасателями из Центроспаса, которые работали в таком же режиме.

На перекрестках Ленска кое-где виднелись дорожные знаки, а мы по этим улицам – на моторных лодках.

Задания нам поступали из штаба, спасательными работами руководил Сергей Кужугетович Шойгу – на тот момент глава МЧС России. Как-то раз я зашел для получения задач и увидел его в работе, он, наравне со всеми, работал сутки напролет.

Поступили сведения об образовании на реке Лена крупного затора, в результате подрывных работ затор был прорван, вода в Ленске начала активно спадать.

Потом нас перебросили в Олекминск, так как опасались повышения уровня воды, но там обошлось. Затем – тревожное сообщение о подтоплении г. Якутска и – наши группы перебросили в столицу республики, где мы продолжали работать на благо людей…

Василий Константинович может рассказывать часами, вспоминать до мельчайших подробностей каждую спасательную операцию, каждый выезд по тревоге, каждого товарища, которого понимает за годы совместной работы без слов. Хотя каждая спасательная операция неповторима, различен характер происшествий, но неизменно одно – работа спасателей заключается в том, чтобы всегда прийти на помощь, всегда – во благо.

Сердечно поздравляем нашего Василия Константиновича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и семейного благополучия!