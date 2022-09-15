Общество
Заслуженный работник культуры подал заявление об увольнении: Подводные камни выборного триумфа?
Сообщают, что вчера, 14 сентября, Василий Винокуров, директор Дома народного творчества имени Дмитрия Ходулова (с.Майя), подал заявление об увольнении.
Василий Павлович Винокуров, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), лауреат Национальной премии «Душа России», — основатель и руководитель народного ансамбля «Кыталык», который является заслуженным коллективом народного творчества России.
Назначение и увольнение директора, других сотрудников Дома народного творчества им. Д.Ходулова — полномочия поселения, сообщают нашему изданию.
Мы уточнили информацию у самого Василия Винокурова. Он подтвердил ее: «Да, я подал заявление по собственному желанию. Перешел работать в родной «Кыталык»».
Напомним, на прошедших 11 сентября выборах главы Мегино-Кангаласского улуса Василий Винокуров поддержал кандидата от партии «Единая Россия» Семена Потапова.
Напоминаем, что на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса победу одержал Дмитрий Тихонов: за него проголосовали около 57% избирателей, принявших участие в голосовании. За Семена Потапова — около 37%.
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