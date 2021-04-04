Заслуженный профессиональный праздник

Уважаемые коллеги и ветераны геологической отрасли, студенты и преподаватели!

Поздравляем Вас с заслуженным, профессиональным праздником — Днём геолога!

Именно Ваша способность заглянуть в глубины недр, определить их содержимое, способ разработки является краеугольным для всех производственных процессов. То, насколько профессионально, — точно и оперативно, — специалисты способны осуществлять эти процессы – залог успешной работы для всех добывающих компаний республики.

За первые 50 лет работы геологов на Государственный баланс СССР и РФ поставлено более 2 000 месторождений различных видов минерального сырья. Открытие Чаяндинского, Средне-Ботуобинского, Нерюнгринского, Нежданинского, Томторского и других месторождений на сегодня позволяет обеспечить не только внутреннюю потребность Якутии, но и другие регионы Дальнего Востока, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

История становления и укрепления минерально-сырьевой базы Якутии подтверждает высокий профессиональный уровень его геологов. Яркий тому пример – Петр Шишигин, ветеран геологической отрасли нашего региона и заслуженный геолог России. Петр Романович посвятил геологии более 40 лет и во многом благодаря ему в республике совершен ряд новых открытий. За всю историю Якутии список первооткрывателей, ветеранов-геологов, по маршрутам которых проложены магистрали, построены поселки и дома, где и по сей день идет добыча полезных ископаемых, немало. Нам есть чем гордиться и кого вспомнить!

Очевидный прогресс наблюдается также в профессиональном росте и желании надежных наших сотрудников профильных структур, которые держать ежесуточный контроль и связь со всеми компаниями Якутии.

От всего сердца и от всего нашего коллектива благодарю Вас за ответственную работу. Желаю Вам и в дальнейшем достойно соответствовать высокому профессиональному уровню!

Пусть Вам помогает в этом ясный ум и крепкое здоровье, и конечно, неизменно хорошее настроение. Всего Вам самого доброго!

С уважением к Вашему труду,

Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)

Терещенко М.В.