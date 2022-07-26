Заслуженный геолог Якутии: изменение климата может привести к ежегодным наводнениям

Потепление климата грозит всё более частыми и ежегодными разрушительными наводнениями. Какие предупредительные меры необходимо принять, кроме строительства защитных сооружений, на примере Верхоянского района рассказал заслуженный геолог Якутии Руслан Протопопов, передает ЯСИА.

«Всеобщее потепление климата северного полушария грозит всё более частыми и ежегодными разрушительными наводнениями, как случилось в июле этого года по рекам Дулгалах, Сартан, Адыча и Яна. В Верхоянском улусе все населенные пункты расположены на долинах рек. Их невозможно перенести на более возвышенные участки. Таких мест практически нет поблизости. Ситуация такова, что чрезвычайные ситуации будут повторяться из года в год. Верхоянский район, безусловно, находится в отсталом положении по социально-экономическому развитию. Он зависим от природно-погодных изменений и помощи со стороны», — сказал он.

Руслан Протопопов сделал акцент на основательном и комплексном решении инфраструктурных и дорожно-транспортных проблем района. По его мнению, именно такой подход коренным образом решил бы вопросы защиты от наводнений и в целом социально-экономического развития Верхоянского улуса.

«В первую очередь стоят задачи создания защитных сооружений. Это руслоотведение реки Дулгалах выше по течению от села Суордах, строительство дамбы города Верхоянска, укрепление дамбы села Бетенкес на реке Адыче, а также берегоукрепительные работы. И самое главное, желательно поднять восстанавливаемые дома и посадки на насыпные песчано-гравийные балласты, а новые дома возводить на таких насыпях», — отметил геолог.

Особое внимание должно быть обращено к социально значимым объектам. Наслеги необходимо обеспечить соответствующей техникой и использовать помощь недропользователей, считает эксперт.

«Успешное решение инфраструктурных вопросов поселений зависит от создания дорожно-транспортной инфраструктуры района, чтобы обеспечить бесперебойный завоз строительных и хозяйственных грузов. В первую очередь необходимо проложить грунтовые автомобильные дороги местного значения Верхоянск — Бала (Арылах) — Томтор (Дулгалах) — Суордах с понтонными переправами через реки Сартан и Дулгалах. Фундаментальным в решении всех социально-экономических проблем Верхоянского района является строительство региональной дороги «Яна» до Верхоянска и Батагая и автозимника продлённого действия», — заключил Протопопов.