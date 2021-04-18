Заслуженный артист России Александр Самсонов издал уникальную книгу

16 апреля, в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоялась презентация альбома “Память бессмертна: Александр Самсонов с благотворительной миссией по Якутии”.

Альбом составлен заслуженным артистом России, народным артистом РС (Я) Александром Парфеньевичем Самсоновым и выпущен Акционерным обществом Медиа-холдинг “Якутия” к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне. В издание вошли материалы из личного архива Александра Самсонова, фотографии, публикации, отзывы о поездках артиста по республике и в центральные города России.

“Вы поддерживаете наших ветеранов морально и духовно, являетесь большим примером для наших молодых творческих деятелей культуры, певцов. Очень редкая профессиональная удача, профессиональная судьба – служить на протяжении всей жизни своему искусству. Я вам очень благодарен за ваш энтузиазм”, — сказал заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислав Левочкин.

«Память о Великой Победе не должна быть забыта и надо ее сохранять без искажения из поколения в поколение. Книга увековечивает Великую Память и переносит в историю грядущих времен облик многих тысяч представителей нынешнего поколения», — сказал Александр Парфеньевич. Тема войны автору книги близка — два его родных брата Владимир Парфеньевич и Николай Парфеньевич являются участниками Великой Отечественной войны. В знак любви, благодарности и гордости в основе сюжета книги-его братья.

Александру Парфеньевичу от имени Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) за вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи вручили почетный знак имени Федора Попова «Сердце патриота».