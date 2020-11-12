Заслуженному художнику России Георгию Родионову – 75 лет

12 ноября заслуженному художнику России, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия) Георгию Николаевичу Родионову исполняется 75 лет. Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов поздравил Георгия Николаевича.

«Уважаемый Георгий Николаевич, примите мои самые добрые искренние пожелания с юбилейной датой! Более 27 лет вы посвятили педагогике, ваши ученики являются лауреатами (дипломантами) международных, всероссийских, зональных и региональных выставок и конкурсов. С одной стороны вы — прекрасный педагог, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Архитектура и городское строительство» Инженерно-технического института СВФУ им. М.К.Аммосова, преподаватель Якутского художественного училища им. П.П.Романова, и при этом опытный практик, известнейший, талантливый косторез, ювелир. А ваше увлечение спортом стало едва ли не второй вашей профессией. Вы известны всей республике, как многократный чемпион и призер различных лыжных и беговых соревнований Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного региона, призер Московского и Сибирского международного марафонского бега.

Искренне желаю Вам доброго здоровья на долгие годы, счастья, творческих успехов в благородном труде, благополучия Вам и Вашим близким!»

С уважением, министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов

Георгий Николаевич родился в Хоптогинском наслеге Чурапчинского района. Учился в Якутском художественном училище у известных скульптора и косторезов Семена Афанасьевича Егорова и у Семена Николаевича Пестерева. В 1990 г. окончил педагогический факультет Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова по специальности «Общетехнические дисциплины и труд», в 2015 г. — Институт непрерывного профессионального образования данного университета по специальности «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности». Георгий Николаевич – известный косторез и ювелир. С 1980 г. принимал активное участие в зональных, российских, всесоюзных, всероссийских и международных художественных выставках. На курсах в Италии Георгий Николаевич освоил технологию производства сплавов драгоценных металлов, дамасской и булатной стали. Сочетая металл и кость, он возродил изготовление старинных видов якутского холодного оружия – батас. В данное время Георгий Николаевич занимается научной работой, работает над докторской диссертацией по общей педагогике. В этом году издал электронный каталог «Основные художественные произведения костореза и художника Родионова Г.Н. с 1980 по 2020 г.».

Национальный художественный музей Якутии подготовил экспозицию произведений художника-костореза в зале «Якутская графика», в которой представлены скульптуры малой формы из бивня мамонта. Это фигурные композиции с замкнутым объемом и мягко струящимися линиями: «Рысь» (1985), «Друзья» (1989), «Сайылык» (1994), «Северный олень» (2012), «Медвежата» (2014), «Белка» (2014), «Конь» (2015) и др.