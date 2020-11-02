Заслуженному экологу Якутии Альбине Сосиной — 65 лет

От имени всего коллектива министерства, ветеранов охраны природы и от себя лично сердечно поздравляю с 65-летним юбилеем ветерана охраны природы РС(Я), отличника охраны природы РС(Я), отличника образования РС(Я), отличника охраны природы РФ, заслуженного работника охраны природы РС(Я) Альбину Яковлевну Сосину.

Альбина Яковлевна — один из тех уважаемых нами людей, которые стояли у истоков становления и развития природоохранной системы в республике. Она яркий пример безграничной любви и преданности своей профессии. В природоохранную отрасль Альбина Сосина пришла совсем молодым специалистом и за годы службы стала профессионалом высокого класса. Сегодня ее знают не только как истинного эколога, но и как настоящего журналиста, сумевшего привлечь внимание и объединить журналистов вокруг темы охраны окружающей среды, что стало импульсом для развития экологической журналистики в Якутии.

Как руководитель пресс-службы Альбина Яковлевна проделала огромную работу по формированию имиджа и деловой репутации ведомства. Организаторские способности Сосиной А.Я. позволили выстроить эффективное сотрудничество пресс-службы с журналистами, которое подтверждается многочисленными выходами в эфир должностных лиц министерства, публикациями в газетах, интернет-изданиях и т. д. В 2013 году под ее руководством пресс-служба министерства стала победителем конкурса в номинации «Лучшая пресс-служба», проводимого Союзом журналистов Республики Саха (Якутия).

Благодаря дальновидности и энтузиазму Альбины Яковлевны в Якутии стали проводиться и обрели популярность Республиканская экологическая акция «Природа и мы», экологические конкурсы «Экология начинается со двора», «Палитра природы», «Экорепортер» и другие.

Уважаемая Альбина Яковлевна, в этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть Вас окружают искренние люди, пусть радуют вниманием и любовью родные, близкие, друзья и коллеги! Пусть настроение всегда будет солнечным, а все Ваши мечты сбываются!