Заслуги якутян отмечены госнаградами

Указ о награждении государственными наградами РС(Я) № 2619 от 4 октября 2022 года. За заслуги в сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безупречную государственную гражданскую службу, вклад в социально- экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ЛАРИОНОВОЙ Светлане Владимировне, начальнику санитарно-гигиенической лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)». Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КУЗЬМИНУ Галину Петровну, руководителя отдела по государственным наградам и геральдике Управления государственного протокола и государственных наград Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия). Наградить ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» КУЗАКОВУ Любовь Анатольевну, начальника отдела профилактической дезинфекции федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»; УШКАРЕВУ Ольгу Антоновну, главного врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)». Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 4 октября 2022 г. № 2619

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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