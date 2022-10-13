Заслуги якутян отмечены госнаградами
Указ о награждении государственными наградами РС(Я) № 2619 от 4 октября 2022 года.
За заслуги в сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безупречную государственную гражданскую службу, вклад в социально- экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ЛАРИОНОВОЙ Светлане Владимировне, начальнику санитарно-гигиенической лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КУЗЬМИНУ Галину Петровну, руководителя отдела по государственным наградам и геральдике Управления государственного протокола и государственных наград Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
Наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
КУЗАКОВУ Любовь Анатольевну, начальника отдела профилактической дезинфекции федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
УШКАРЕВУ Ольгу Антоновну, главного врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 4 октября 2022 г. № 2619
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