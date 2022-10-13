13.10.2022
15:32
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Общество

Заслуги якутян отмечены госнаградами

Указ о награждении государственными наградами РС(Я) № 2619 от 4 октября 2022 года.

За заслуги в сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безупречную государственную гражданскую службу, вклад в социально- экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЛАРИОНОВОЙ Светлане Владимировне, начальнику санитарно-гигиенической лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

КУЗЬМИНУ Галину Петровну, руководителя отдела по государственным наградам и геральдике Управления государственного протокола и государственных наград Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

Наградить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

КУЗАКОВУ Любовь Анатольевну, начальника отдела профилактической дезинфекции федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;

УШКАРЕВУ Ольгу Антоновну, главного врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 4 октября 2022 г. № 2619

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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