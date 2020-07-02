Защиту здоровья покупателей взяли на себя

Предприниматели из Верхнеколымского района берут инициативу по защите здоровья покупателей в свои руки.

В Верхнеколымском районе повсеместно проходят мероприятия по санитарной обработке торговых площадей и прилагаемых к ним территориям в целях недопущения распространения на территории района короновирусной инфекции (Covid-19).

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию – в районе зафиксировано только три подтвержденных случая заражения «Covid-19», предприниматели без напоминаний властей продолжают повсеместно проводить мероприятия по санитарной обработке торговых и складских помещений магазинов, а также прилегающих к ним территорий с применением дезинфицирующих средств. Мероприятия проводятся в целях заботы о своих покупателях и работниках.

«Не смотря на соблюдение и выполнение всех рекомендаций Управления Роспотребнадзора, если в районе и будут дополнительные (привозные) случаи заражения короновирусной инфекций, то мы постараемся сделать все возможное, чтобы не допустить его распространения, не смотря на все послабления режима, введенные для труднодоступных районов.

Жизнь не останавливается, и мы стараемся как можно безболезненно для покупателей проводить мероприятия по сан обработке магазинов. Призываем своих коллег предпринимателей, работающих с населением быть на чеку и всячески оберегать своих клиентов и себя. Затраченные в настоящий момент ресурсы на приобретение и обработку помещений, могут в последствии спасти чью-то жизнь», — говорят предприниматели.

По словам представителя ГАУ «Центр «Мой бизнес» в Верхнеколымском районе, Левиной Ирины, на начальном этапе контрольных мероприятий, в рамках соблюдения исполнений решений оперативного штаба по недопущению распространения на территории Верхнеколымского района Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были выявлены единичные нарушения рекомендаций Управления Роспотребнадзора:

— «На тот момент никто и не мог предположить, что в столь отдаленный район проникнет новая короновирусная инфекция. Некоторые предприниматели считали, что обязательный перчаточно-масочный режим, регулярная дезинфекция и прочие ограничительные мероприятия – это излишние меры, несмотря на обширную информационную деятельность органов местного самоуправления и Центра «Мой бизнес.

В настоящее время ситуация изменилась, предприниматели, занятые в сфере розничной торговли, сами выступают инициаторами дополнительных мероприятий по недопущению распространения на территории района короновирусной инфекции (Covid-19) и призывают своих коллег к заботе о населении района».