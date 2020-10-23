Защитим Ленскую тайгу – последний девственный массив планеты!

Ученые бьют тревогу, человечество в своем эволюционном развитии вошло в острую фазу противостояния с Природой. Земля, ее биосфера не могут обеспечить население многих стран чистым воздухом, водой и природной пищей. В годовом исчислении природные возобновляемые биоресурсы могут прокормить человечество не более полугода. Все остальное достигнуто за счет использования не возобновляемых природных ресурсов, массовой химизации, очистителей, опреснителей, фильтров воды и воздуха, ГМО продуктов, антибиотиков, выращивания все более и более урожайных сортов растений, выведением продуктивных пород домашних животных и птиц. Началось производство продуктов питания искусственного происхождения и повторное использование исходных веществ и материалов.

Масштабное потребление природных ресурсов сопровождается колоссальным загрязнением окружающей среды, рек, морей, океанов, континентов, уничтожением природных экосистем. Количество отходов и мусора, производимых всеми странами, достигло 300 млн. т. в год и продолжает стремительно увеличиваться. Города представляют собой искусственную среду обитания, которая стала генератором веществ, меняющих окружающую среду. За последние несколько десятков лет в результате уничтожения человеком природной среды обитания исчезло более полутора сотен видов животных, птиц и растений. Природа отреагировала на начавшуюся антропогенную эру изменением всей биосферы, начиная с клеточного уровня организмов многих видов животных, растений и человека, и заканчивая глобальным потеплением климата.

Доступ к чистому воздуху и воде становится привилегией ограниченного числа государств, и оцениваются всего в 10% всего населения мира. В перерасчете на каждого человека на Земле в дикой природе осталось уже менее ста деревьев. Совершенно очевидно, что чистые природные биоресурсы стали важнейшим стратегическим ресурсом стран, где они еще сохранились. Прежде всего это относится к девственным лесам, основным источником незагрязнённых водных и воздушных ресурсов, не затронутых хозяйственной деятельностью человека.

Ученые, правительства, население многих стран осознали масштабы негативного вмешательства человека в природные процессы и надвигающегося апокалипсиса в виде глобального потепления, начавшегося из-за роста выбросов углекислого газа и вырубки лесов. Остались считанные годы, и даже месяцы по отдельным позициям до начала необратимых изменений окружающей среды, что заставило ряд стран экстренно начать реализацию Парижского соглашения по климату.

Климатические особенности Якутии и всей Восточной Сибири таковы, что способность природных биоресурсов к воспроизводству в десятки раз меньше, чем в средних и тем более южных широтах. Время роста деревьев до зрелости и способности к воспроизводству, их плотность в наших лесах по сравнению со средними широтами различаются на порядок. Она составляет десятки лет, и не более 50 -100 спелых деревьев на гектар. Термин «спелые, перестойные» характеризуют девственные леса, с которых лесопромышленниками можно получить сверхдоходы, не прилагая особых усилий. Те, кто хочет заняться промышленной заготовкой (рубкой, вырубкой) леса, вначале должен его вырастить, как это делают во многих странах.

В природных экосистемах идет постоянная смена леса. В нем присутствуют молодые, спелые, перестойные, отмершие и высохшие деревья, сгоревшие остатки и молодая поросль. В Якутии, в первую очередь, это обусловлено климатом и многолетнемерзлыми породами (ММП). Слой земли, который оттаивает за лето, не превышает 2 м, а плодородный слой имеет толщину не более 30 см. Количество осадков год составляет в среднем 200 мм. Именно в этом коренные отличия от лесов, не входящих в зону ММП. В лесах средних и южных широт плодородный слой больше, ММП отсутствует, осадков больше, корневая система идет вглубь почвы, что при благоприятных условиях обеспечивает быстрый рост трав, кустарников и деревьев, и высокую продуктивность биоресурсов на единицу площади.

В наших лесах все процессы воспроизводства видового состава лесов, трав и кустарников определяются инсоляцией, водным балансом, продолжительностью, временем вегетации, мощностью оттаявшего слоя почвы ММП и, как не покажется странным, приспособленностью лесов к природным пожарам. Пожары в лесах были, есть и будут. Выгорает та часть леса, которая по тем или иным причинам отмерла и высохла. За миллионы лет эволюции существующая экосистема адаптировалась к пожарам. Наиболее подвержена выгоранию травяная, лесная подстилки, молодая поросль лесов. Весной промёрзший грунт сохраняет от выгорания корневую систему трав, кустарников и деревьев. Выгоревшая подстилка открывает солнцу почвенный слой, ускоряет оттаивание, увеличивает глубину деятельного слоя почвы и запускает ускоренное прорастание семенам трав, кустарников и деревьев. Процесс смены видов происходит в условиях постоянной конкуренции. При пожарах происходит прореживание поросли от высокой плотности. Выживают более стойкие виды деревьев и кустарников, приспособленные к пожарам. Летом корневая система деревьев сохраняется от пожаров и пересыхания экранирующими и сохраняющими влагу ММП. Деревья защитились от огня корой и стволом. Чем старше, выше дерево и толще его кора, тем лучше оно защищено от пожара. Лиственницы наиболее устойчивы к пожарам. Сказанное не значит, что не нужно защищать леса от пожаров.

Каждый человек независимо от того, где он проживает – в городе или в селе, имеет свою зону воздействия на природную среду. Каждому хозяйству в наслегах для строительства дома, подворья требуется минимум 200 бревен хорошего строительного леса, и ежегодно порядка 50 лиственниц среднего размера на дрова. Кроме того, населению нужны пастбища, сенокосные, охотничьи, рыболовные и ягодные угодья.

В центральных улусах республики с высокой концентрацией населения практически не осталось земель, не затронутых деятельностью человека. Ощущается нехватка деловой древесины. В то же время важно отметить, что вырубки никогда не были площадными. Лес вырубался на небольших делянах по мере роста. Именно такое хозяйствование обеспечило относительный баланс экосистемы и возможность эксплуатации лесов на протяжении сотен лет. Эти леса должны защищаться от пожаров. В таежной зоне наиболее опасны массовые сплошные пожары в сезоны продолжительных засух, когда горит не только подрост и подстилка, а весь лес. Такие пожары обусловлены предшествующим катастрофическим падением водного баланса лесов на больших территориях.

Если задаться вопросом, а есть ли примеры изменения водного баланса в бассейне реки Лена после вырубок, то ответ будет – да, есть. Долины бассейнов рек Алдан, Витим, малые реки Патомского нагорья в местах проведения золотодобычи с позапрошлого века входят в зону вырубки лесов и уничтожения плодородного слоя. Это привело к массовой деградации природных экосистем и их водному дисбалансу в сторону увеличения весенних и летних паводков с вымыванием почвенного слоя (черная вода). Произошедшие изменения речных экосистем все еще не изучены с точки зрения долговременных последствий для экологии.

Рубка лесов в Сибири в гигантских масштабах, проведенная за последние двадцать лет, усугубила колебания водного баланса атмосферы. Массовое, фактически одномоментное разряжение лесов на больших площадях путем промышленных вырубок привело к изменению климата всего региона.

Если сопоставить карты рубок и очагов возгораний лесов в Сибири за последние двадцать лет, то можно увидеть, что зона пожаров соответствует вырубленным площадям. Считаю, что разряженные леса на больших площадях периодически генерируют зоны прогретого воздуха, которые, сливаясь с соседними зонами над вырубленными участками, формируют устойчивые антициклоны, приводящие к засухам и пожарам. На границах высоких и низких атмосферных давлений образуются мощные циклонические потоки воздушных масс несущие ливни и грозовые фронты. Вырубки лесов после выгораний вначале зарастают травами и кустарниками. Заросшие молодняком вырубки в засушливые периоды вновь входят в пожароопасную фазу роста. Так может продолжаться десятилетиями. Возможен сценарий прекращения воспроизводства хвойных лесов и их перерождение в лиственные, потом в лесостепи, степи и, в конечном итоге, пустыни. Об этом свидетельствуют обезлесение Алтая, Тывы, Забайкалья. Хвойные леса Иркутской, Кемеровской областей и Красноярского края в результате вырубок и пожаров, сменились мелколиственными.

Массовые рубки лесов на больших площадях, проведенные в последние годы в Восточной Сибири, хоть и разделенные защитными и восстановительными полосами, на мой взгляд, являются источником периодических природных пожаров, охватывающих целые регионы. Они же после пожаров до зарастания молодняком перестают поглощать атмосферную влагу, что приводит к летним паводкам и наводнениям. Именно этим, на мой взгляд, объясняются летние паводки последних лет в Хабаровском крае и Иркутской области.

Все мы являемся свидетелями начавшегося глобального потепления. Массовая вырубка лесов сократила поглощение лесами углекислого газа, что усилило парниковый эффект. За считанные годы продолжительность теплого периода в Якутии увеличилась на два месяца. Среднегодовая температура выросла на 3°С, что в два с половиной раза превышает среднемировой показатель. Подтверждаются самые худшие сценарии глобального потепления, показанные расчетами ученых. Рост парникового тепла сократил размеры и продолжительность Сибирского антициклона, определяющего климат Якутии в зимние месяцы. Увеличилась продолжительность высоких летних, весеннего и осеннего периодов перепадов температур. Все это коренным образом сдвинуло углеродный, тепловой, видовой, водный баланс биосферы Восточной Сибири в область нестабильности. В колымских районах зимой 2018 г. почвенный слой не замерз по причине выпадения полутораметрового слоя снега. Этим летом побит рекорд летней температуры на побережье Северного Ледовитого океана. На месяц раньше оттаял ледовый припай. В центральных районах республики хвоя лиственницы в середине лета массово начала буреть после небывало ранней весны и кратковременного похолодания в июле, повлекших запуск перехода лиственниц к зимней спячке, что свидетельствует о сбое биологических часов. Увеличение межсезонных сухих периодов весной и осенью создало высокую пожароопасность освоенных лесов с сенокосами и пастбищами на больших площадях и привело к массовым рукотворным пожарам.

Как глобальное потепление отразится на биосфере таёжной зоны, никто не может прогнозировать. Но можно с уверенностью утверждать, что резко усилится скорость и глубина оттайки ММП. В дальнейшем начнется острый дефицит влаги в почве. Любая масштабная рубка, вырубка лесов в условиях начавшегося глобального потепления независимо от того – сплошная, выборочная или санитарная рубка, неизбежно приведет к запуску природных процессов, которые сдерживались, нивелировались или не проявляли себя в условиях сплошной залесенности и стабильного состояния ММП. Сокращение лесов меняет природный газовый и водный баланс территории, запускает высокие колебания температуры почвы, частые пожары, ливни и наводнения. Уничтожение лесов приводит к усилению эрозии почвы, образованию болот, термокарстовых озер, таликов в приповерхностном слое, навсегда меняет сложившуюся экосистему.

Всемирный Фонд дикой природы выделил 200 важнейших экосистем для сохранения природного равновесия по всему миру, в том числе Восточно-Сибирскую тайгу, находящуюся в бассейнах рек Енисей и Лена.

Нельзя сказать, что в Якутии ничего не делается по охране природных ресурсов. Специалистами Министерства охраны природы достаточно давно выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ) российского и республиканского значения. Определены зоны абсолютного покоя. Газификация сельских районов оказала положительное влияние на сохранность лесов от вырубок на дрова.

Но все же охранные территории республики не охватывают все первозданные леса, где сохранились природные экосистемы, не затронутые хозяйственной деятельностью человека. Кроме того, ООПТ не учитывают размеры и положение водосборных площадей, не изучены сценарии глобального потепления, последствия промышленных рубок и добычи полезных ископаемых в непосредственной близости от ООПТ.

Трудно представить себе, что уникальный Токкинский заповедник сохранится в первозданном виде, если в течение десятилетий будет подвергаться антропогенному прессу от разработки соседнего гигантского угольного карьера.

Известно, что аномальные погодные явления – от небывалой жары до мощных летних паводков – стали в последние годы фактически обычными в индигирских и колымских районах республики, где, как известно, развернута широкомасштабная золотодобыча. Не исключено, что эти явления имеют связь с результатом воздействия золотодобывающих предприятий на природную среду.

Какую угрозу для всего живого представляет собой технология кучного выщелачивания, массово внедряемого для добычи золота в горнорудных районах республики, и уже действующая на Алдане, широкой общественности не известно. Дело даже не в том, что разработки идут с соблюдением норм и правил. Вопрос в том, как нейтрализуются отвалы, где и как хранятся, к каким отдаленным последствиям приведет миграция из них цианида или продуктов его нейтрализации. Разве это не мина замедленного действия, закладываемая у нас на глазах? Если вдуматься, идет планомерное уничтожение территорий на больших площадях путем цианидного заражения. Каким образом будут защищены соседние ООПТ и вообще все примыкающие к отвалам территории, если цианиды или их нейтрализаторы попадут в реки? Нетрудно представить, что произойдет, если эти отвалы, полигоны, карьеры, дамбы, отстойники будут залиты небывалыми ливнями, подобным мирнинским и иркутским, когда были прорваны дамбы отстойников ГОКа АЛРОСА и дражные полигоны, приведшие к катастрофическому загрязнению реки Вилюй и человеческим жертвам в Иркутской области. Никто не предполагал, что такие мощные циклоны могут проникнуть на континент на тысячи километров от океана. Массовая вырубка лесов привела к расширению в гигантских масштабах зоны нестабильности и турбулентности климата юга Восточной Сибири и катастрофическим последствиям с многомиллиардными затратами на восстановление. Кто поручится, что такой сценарий не повторится на Алдане и его притоках после планируемой промышленной вырубки лесов на территории всего региона? Что произойдет, когда на водосборную площадь реки Лены с прореженными лесами обрушатся ливни? Не получим ли мы на Лене катастрофические летние паводки, ставшие периодическими на Амуре и ее притоках?

Полоса тайги реки Лена и ее притоков от среднего течения реки Алдан до реки Нюя остались единственным в мире девственным таежным массивом, не затронутым промышленными рубками. Эта Ленская тайга является нашим национальным достоянием. Считаю, что только благодаря ей города и поселки на Лене защищены от наводнений и пожаров. Пока только здесь Природа дает нам всем шанс дышать чистым воздухом и пить незагрязнённую промышленными отходами воду.

Автор не претендует на то, что может осветить и объяснить все наблюдаемые явления и взаимосвязи изменений климата с последствиями промышленной рубки лесов Восточной Сибири. Предметно об этом могут рассказать эксперты. Наверное, многие будут признательны, если климатологи, мерзлотоведы, экологи, лесоводы, почвоведы найдут время и желание высказаться по названным проблемам. Для установления всех взаимосвязей и последствий масштабных рубок лесов Сибири, скорее всего, потребуются масштабные междисциплинарные научные исследования. Необходимость публикации обусловлена глубокой обеспокоенностью готовящимся промышленным освоением лесов Амги и его возможными последствиями. Считаю, что пора высказаться всем, кому небезразлична будущее наших лесов и рек.

Мы все несем ответственность перед потомками за легкие нашей Земли – нетронутые леса Лены и ее притоков. По оценкам Новосибирского института леса при нынешних темпах промышленного освоения лесов Восточной Сибири вся тайга будет вырублена за 15 лет, в том числе у нас в Якутии. Природа сама указывает нам, что нужно сделать для ее защиты считаю, что нужно создать сплошную, без деления на районы, особо охраняемую

Ленскую таежную зону от Амги, Олекмы, Наманы до Нюи и Вилюя. Это можно сделать в рамках существующего законодательства. Кроме того, очевидна необходимость комплексного обследования лесов, где проведены промышленные рубки, независимым научным сообществом с целью их экологической оценки и прогноза долговременных последствий для всех лесов, рек и населения Восточной Сибири.