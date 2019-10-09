09.10.2019
12:05
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Происшествия
Защита фигуранта дела об аварии на руднике «Мир» обжаловала его арест
Защита направила апелляционную жалобу на арест фигуранта дела об аварии на руднике «Мир» в 2017 году Александра Манна. Об этом сообщили ТАСС в среду в Мирнинском районном суде Якутии.
В понедельник суд арестовал бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и Манна, бывшего и. о. главного инженера предприятия, по делу об аварии, в результате которой 4 августа 2017 года погибли восемь человек. На следующий день стало известно, что Бурксер покончил с собой в СИЗО.
«Жалоба на решение суда в отношении Александра Манна подана 07 октября 2019 года. Жалоба оформляется для направления в Верховный суд Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.
Фото: Скриншот с видео.
Источник: https://tass.ru/v-strane/6977115
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