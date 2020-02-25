Защита экс-депутата Румянцева стоит на своем

Сегодня, 25 февраля в Якутском городском суде продолжили повторное рассмотрение дела Николая РУМЯНЦЕВА, экс-депутата Ил Тумэна, владельца ООО «Колми», который сбил в сентябре 2017 года на автомобиле трех пешеходов у села Тулагино, в результате двое пострадавших получили травмы, один скончался на месте аварии.

Напомним, что в мае 2019 года Николай Румянцев был приговорен к трем годам и шести месяцам пребывания в колонии-поселении. Этот приговор Якутского городского суда (судья Анатолий КАРАТАЕВ) был впоследствии отменен судом высшей инстанции. Сейчас дело повторно рассматривается судьей Анной МАРКОВОЙ в городском суде. В общей сложности, пострадавшие четыре раза ходатайствовали о прекращении дела по примирению сторон, но каждый раз они отклонялись судьями. В последний раз это произошло 4 февраля.

На прошлом судебном заседании гособвинитель запросил для Румянцева наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на 3 года и 6 месяцев с лишением прав на вождение автомобиля на 3 года.

В суде ФЕДОРОВ и вдова погибшего СИВЦЕВА попросили суд вынести Румянцеву условный срок, чтобы он мог продолжать оказывать помощь пострадавшим. Напомним, что виновник ДТП передал семье Сивцева трехкомнатную квартиру в Якутске, оплатил кредит на 600 тысяч рублей, построил гараж, помог с ремонтом отопления дома и автомобиля. Оказал Румянцев материальную помощь и Федорову с РОМАНОВЫМ. По словам пострадавших, он обещал помогать детям погибшего до совершеннолетия.

25 февраля в суде выступала сторона защиты – три адвоката Румянцева. Каждый подробно высказал свои аргументы по поводу трех пунктов обвинения, с которыми не согласны обвиняемый и его защита: что он выпил до ДТП, что совершил наезд на обочине, что превысил скорость 60 км в час.

Судья Анна Маркова, заслушав доводы стороны защиты, объявила перерыв до 26 марта, когда состоятся прения сторон.