Защита детей – обязанность родителей и государства!

1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Этот день — напоминание обществу о необходимости защищать права ребёнка, чтобы все дети росли здоровыми и счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали достойными гражданами своей страны.

Детьми являются граждане до достижения возраста 18 лет. В силу возраста они особо уязвимы и потому требуют специальной защиты.

Основным источником прав детей в России являются Конституция России, Семейный кодекс Российской Федерации, законы Российской Федерации об охране здоровья граждан, об основных гарантиях прав ребенка, об образовании, о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, о социальной защите инвалидов, об опеке и попечительстве.

Дети имеют право: на охрану жизни и здоровья, оказание медицинской помощи, жилье и образование, ФИО, общение со всеми кровными родственниками, защиту, содержание, безопасные условия, а также проживать с родителями, жить и воспитываться в семье, выражать своё мнение, имущественные права и т.д.

С 14 до 18 лет несовершеннолетние также вправе самостоятельно: распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы и искусства; вносить вклады в кредитные организации; совершать мелкие бытовые и иные предусмотренные законом сделки.

Несовершеннолетние имеют право на защиту от злоупотребления родителей и уважение их человеческого достоинства.

Контроль за соблюдением прав ребенка, а также функция защиты его интересов возлагается на родителей. Неисполнение данных обязанностей влечёт административную, уголовную ответственность, ограничение или лишение родительских прав.

Ребёнок также вправе самостоятельно обращаться за своей защитой в орган опеки, попечительства и иные органы системы профилактики, а по достижении возраста 14 лет — в суд.

Органами и учреждениями, уполномоченными защищать права детей, являются: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства, органы управления образования, социальной защиты, здравоохранения, занятости населения, по делам молодёжи, а также органы внутренних дел. Надзор за деятельностью названных органов и защитой прав несовершеннолетних и молодежи осуществляет прокуратура.

Защищая права детей прокурор вправе: объявлять предостережения, опротестовывать незаконные правовые акты, вносить представления об устранении нарушений федерального законодательства; направлять в суд иски и участвовать в рассмотрении дел о защите прав ребенка.

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка, в органы внутренних дел либо прокурору. Должностные лица обязаны принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. За нарушение данных обязанностей предусмотрена дисциплинарная и уголовная ответственность.