Заседание оперштаба Якутии: увеличилось количество тяжело больных

27 октября глава республики Айсен Николаев провел очередное заседание оперативного штаба республики. На этот раз речь шла о сокращении срока ожидания результатов анализов на COVID-19, вакцинации от гриппа и ОРВИ и работе городских автобусных маршрутов.

Если в медицинских учреждениях Якутска проблему ожидания результатов тестирования на COVID-19 отчасти удалось решить, то в ряде районов она все еще остается актуальной. Глава Якутии дал поручение доложить до пятницы окончательную маршрутизацию и фактическое сокращение сроков.

«Ожидание результатов тестирования на COVID-19 не должно превышать 3-4 дней. Люди пишут, что ждут итоги анализов неделю. На протяжении этого времени они не только не получают лечение, но и заражают своих родных и близких. Это недопустимо», – сказал он.

Айсен Сергеевич поручил сократить интервалы движения маршрутных автобусов в Якутске, чтобы избежать скопления людей внутри транспорта. На что мэр города Сардана Авксентьева обещала, что соответствующие уведомления будут направлены перевозчикам 2, 3, 8, 35 маршрутов, где наблюдается эта проблема. В противном случае будут проведены новые конкурсные процедуры, изменятся перевозчики, маршруты останутся, на пассажирах это никак не скажется, заявила она.

Вице-премьер республики Ольга Балабкина отметила, что в последнее время увеличилось количество тяжелых больных. По ее словам, в республиканскую клиническую больницу, где лечатся тяжелые пациенты, большинство людей поступают из амбулаторного звена. Помочь в этой ситуации может быстрая госпитализация людей с первой и второй степенью коронавируса, которые лечатся амбулаторно.

Главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева озвучила последнюю статистику. Она отметила, что сегодня 86,5% заболевших относятся к взрослому населению, в основном трудоспособного возраста, 13,5% – это дети. Увеличилось количество заболевших пожилых людей. Много людей с неустановленным источником инфекции.

Также члены оперштаба обсудили ход вакцинации от ОРВИ и гриппа. По словам Игнатьевой, ее прошли 44,5% населения Якутии. Поступление второй партии вакцин ожидается в начале ноября.