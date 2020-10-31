Заседание межведомственной комиссии республики по вопросам организации отдыха и оздоровления детей

29 октября состоялось заседание межведомственной комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам отдыха и оздоровления детей в формате видеоконференцсвязи с представителями контрольно-надзорных ведомств, правоохранительных органов, мэрии, руководителей структурных подразделений.

Участники заседания подвели основные итоги летней оздоровительной кампании 2020 года и определили новые задачи на 2021 год с учетом соблюдения новых требований и подходов.

Так, за этот год приведена в соответствие с федеральными законами региональная нормативно-правовая база, разработан проект постановления, регулирующего деятельность сферы отдыха детей и их оздоровления в Республике Саха (Якутия), разработан проект Указа Главы Республики Саха (Якутия) «Об утверждении порядка осуществления регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления», проведено более 20 крупных мероприятий в сфере отдыха и оздоровления детей, созданы рабочие группы по организации отдыха детей и их оздоровления в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, на базе Центра «Сосновый бор» обеспечана работа обсерватора.

— Из 651 запланированных к работе организаций отдыха и оздоровления детей с прогнозным охватом 63 050 детей по решению республиканского оперштаба Якутии отработали 69 лагерей в 14 муниципальных районах с общим охватом 1 988 детей. Всего 312 детей из Арктических районов Якутии отдохнули за пределами республики в оздоровительных лагерях, — проинформировала в ходе доклада Ольга Анатольевна Яшина, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РС(Я).

С докладами об итогах санитарно-эпидемиологических мероприятий, организации пожарной безопасности, а также медицинском обеспечении летней кампании выступили представители надзорных органов, министерств и ведомств.

Отдельным пунктом повестки дня стали итоги реализации Концепции развития круглогодичного отдыха и оздоровления детей на 2012-2016 годы и основные направления до 2020 года. Директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» — оператора летнего отдыха и оздоровления детей в Якутии, Яна Иванова, остановилась на проблемных вопросах по реализации данной Концепции.

— Несмотря на комплекс проводимых мероприятий в сфере отдыха и оздоровления детей основной проблемой остается доступность отдыха и оздоровления детей, — сказала она.

Так, она отметила, что в связи сокращением финансирования за счет государственного бюджета уменьшилось количество путевок на оказание услуг в санаторно-оздоровительные лагеря республики, не предусмотрено финансирование с 2019 года ремонтно-восстановительных работ стационарных лагерей, сокращено количество приспособленных стационарных баз отдыха детей от 45 до 37.

— Основными причинами закрытия баз являются увеличение затрат с возрастающими требованиями надзорных органов по обеспечению комплексной безопасности и высокий рост цен на отдельные виды услуг, — отметила Яна Николаевна.

По её словам, ключевой проблемой на данный момент в организации отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия) является недостаточность условий для обеспечения полноценным отдыхом и оздоровлением детей.

Подводя итоги заседания комиссии, Ольга Яшина остановилась на задачах 2021 года. Важными задачами стали: актуализация нормативно-правовых актов, разработка и утверждение Концепции развития системы отдыха и оздоровления детей в Республике саха (Якутия) на 2021-2030 годы, внесение предложений по корректировке плана работы межведомственной комиссии на 2021 год с учетом новых требований.

— Несмотря на достигнутые результаты, работа комиссии будет, вне всякого сомнения, еще более активизирована, — подытожила она.

По итогам обсуждения вопросов, стоящих на повестке заседания, и докладов выступивших был принят протокол заседания.