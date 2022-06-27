27.06.2022
16:21
254

Происшествия

Засада на дороге в Якутске — под лужей огромная дыра😮

Нам пишут:

Это перекрёсток Пояркова. Под лужей не видно что есть огромная дыра. Сегодня кое как достали машину, помогли прохожие люди. Создаётся аварийная обстановка так как часть машины остаётся на проезжей части. Это возле дома Короленко 7/1. Справа магазин италика.

Фото: https://t.me/sakhaliferu
Источник: https://t.me/sakhaliferu

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