Зарыт ли топор мусорной войны в Якутске?

На мусорном полигоне Якутска началась установка пункта весового контроля. 19 октября первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников провел выездное совещание по текущей ситуации на полигоне и исполнению поручений комиссии по ЧС РС (Я).

Напомним, что решением комиссии по ЧС Якутии определено, что на полигоне должен быть установлен весовой контроль в течение недели, а оператор полигона МУП «Жилкомсервис» и региональный оператор ООО «Якутскэкосети» должны заключить договор.

ООО «Якутскэкосети» взяло на себя обязательства по организации установки пункта весового контроля с последующей передачей МУП «Жилкомсервис». Еще в мае регоператором были приобретены весы для коммерческого учета ввозимого на полигон объема твердых коммунальных отходов (ТКО).

Сейчас на полигоне ведутся строительно-монтажные работы: проводится вертикальная планировка под бетонное основание. По заверениям подрядной организации, пункт весового контроля будет готов к концу недели. Для этого имеются в наличии все необходимые материалы.

Алексей Колодезников поинтересовался, как будет вестись и фиксироваться учет отходов между оператором полигона и региональным оператором, а также повлияет ли применение учета отходов путем весового контроля на тарифах.

Механизм учета объемов ТКО должен быть отражен в договоре между оператором и региональным оператором.

Председатель Государственного комитета по ценовой политике РС (Я) Антонина Винокурова отметила, что весовой контроль поможет, в первую очередь, определить фактические объемы мусора, направляемого на захоронение.