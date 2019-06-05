Заряжаемся и танцуем под открытым небом

В Якутии стартовал новый сезон утренних зарядок под открытым небом, которые проводятся на площадях, стадионах, в парках городов и районов республики.

В этом году это уже 14-й сезон и проходит он под девизом «Начни утро с победы – с победы над собой!» Ежедневные утренние зарядки начались в конце мая и заканчиваются в августе.

По информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), в прошлом году охват населения по республике составил 50 465 человек, из них по городу Якутску — 6471.

В новом сезоне по традиции зарядки проводят общественные инструкторы, представляющие различные оздоровительные направления: тайцзицюань, цигун, суставная, оздоровительная, дыхательная гимнастика, бег, ушу, растяжка, массовые танцы.

С каждым годом расширяется география проведения утренних зарядок и увеличивается количество участников. С 1 июня стартовали зарядки в Алданском, Амгинском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Верхоянском, Ленском, Мирнинском, Оленекском, Нюрбинском, Томпонском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Вилюйском, Олекминском, Таттинском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Чурапчинском, Усть-Янском районах.

Примечательно, что на традиционные массовые зарядки выходят и стар, и млад. Якутяне приходят целыми семьями, чтобы укрепить свое здоровье, получить заряд бодрости на целый день и расширить круг общения.

Идея проведения утренних зарядок под открытым небом возникла в 2005 году. У истоков начинания стояло министерство спорта и центр изучения ушу и цигуна. Когда первые энтузиасты — организаторы 14 лет назад вышли на улицу, к ним присоединилось всего 5 последователей, именно тогда и зародилось движение, которое сегодня приобрело размах общереспубликанского.

А с этого лета якутяне еще могут заниматься не только утренними зарядками, но и потанцевать вечером под открытым небом. С 3 июня на площадке Дворца детского творчества города Якутска стартовал проект «Танцуем вместе», направленный на развитие массового танцевального движения и доступного интересного досуга для всех возрастов. Все лето по вечерам в будние дни будет открыта бесплатная танцевальная площадка для всех желающих. Инструкторы-хореографы научат разным танцам — от современных до классических бальных.

Отметим, что руководством Якутии уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта среди детей и взрослых. Организация подобных массовых проектов является одной из форм развития физической культуры и спорта среди населения республики.