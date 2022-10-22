Зарплаты в России будут расти быстрее пенсий

Счетная палата привела расчеты по пенсиям россиян — выплаты расти будут, но к 2026 году окажется, что рост пенсий будет на 30% ниже роста зарплат, сообщает РБК

По данным Счетной палаты, в 2025 году соотношение между средней пенсией по старости и средней зарплатой опустится ниже 30%. Об этом сказано в заключении ведомства на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023–2025 годах.

При этом показатель снижается ежегодно. Если в 2017 году он составлял 35%, то по итогам 2022 года упадет уже до 31,4%.

Для неработающих пенсионеров обещания правительства будут выполнены — пенсии будут расти быстрее официальной инфляции. В следующем году они вырастут на 4,8%, в 2024 году рост составит 4,6%. В счетной палате подсчитали: если учитывать индексацию с 1 июня 2022 года, то в 2023-24 годах совокупная индексация составляет 20,58%, а прогнозируемая инфляция — 18,58%.

По поводу зарплат, в Минэкономразвития рассчитывают, что к 2025 году этот показатель вырастет на 25% (80 тысяч рублей) по сравнению с оценкой за 2022 год.

Зарплата россиян влияет на будущую пенсию только в пределах 130 тысяч рублей. Максимум можно заработать 10 пенсионных баллов в год, этот показатель соответстует зарплате в 130 тысяч рублей, прокомментировал РБК профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.