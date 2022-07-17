Зарплаты металлургов в Якутии выросли на 15,5 тысяч рублей

В третье воскресенье июля отмечается День металлурга, профессиональный праздник работников одной из важнейших отраслей экономики России. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в каких сотрудниках сегодня нуждаются металлургические компании и сколько готовы им платить.

С начала года в России было открыто около 110 тысяч вакансий в металлургии, из них более 680 – в Республике Саха (Якутия), это 0,6% от общего по стране и 42 место среди регионов. В пятерку лидеров по числу вакансий для металлургов вошли Москва (9,5 тысячи), Свердловская область (7 тысяч), Санкт-Петербург (6,2 тысячи), Челябинская область (5,9 тысяч) и Красноярский край (4,9 тысяч предложений работодателей).

Средние предлагаемые в металлургии зарплаты в Якутии в первом полугодии 2022 составляют 115,5 тысяч рублей – это на 15,5 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года (на Дальнем Востоке +10 тысяч рублей к 2021 году).

Сегодня российские компании из отрасли «Металлургия, металлообработка» чаще всего находятся в поисках токарей и фрезеровщиков (8% вакансий), менеджеров по продажам (7%), слесарей (7%), разнорабочих (6%), инженеров-конструкторов (5%), сварщиков (4%), машинистов (4%), технологов (3%), бухгалтеров (3%) и операторов станков с ЧПУ (3%).

15% всех вакансий в металлургических компаниях подходят для людей без опыта работы, в 54% требуется опыт от одного года до трех, в 28% — от трех до шести лет. Опыт свыше шести лет указан лишь в 3% вакансий.

«За последние пять лет количество вакансий в отрасли «Металлургия, металлообработка» в России выросло почти в четыре раза. Металлургические предприятия регулярно входят в число финалистов Рейтинга работодателей России hh.ru, это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны. Так, по итогам 2021 года в числе лучших оказались Группа НЛМК, «Северсталь», ЕВРАЗ, УГМК, «Трубная Металлургическая Компания», «Объединенная металлургическая компания», «Норникель», «Арконик Россия» и другие. Это говорит о том, говорит, что металлургические компании очень серьезно относятся к имиджу работодателя и действительно прикладывают все усилия к тому, чтобы создать достойные условия труда», — добавляет Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru, Дальний Восток.